Der Tech-Gigant liefert Rekordergebnisse auf ganzer Linie. Alphabet übertrumpft die Erwartungen der Analysten deutlich und feiert einen historischen Meilenstein. Besonders beeindruckend: die Cloud-Sparte und das rasante Wachstum der KI-Dienste. Was für ein Quartal: Alphabet durchbrach erstmals in seiner Unternehmensgeschichte die magische Marke von 100 Milliarden Dollar Umsatz. Mit 102,35 Milliarden Dollar übertraf der Konzern die Analystenschätzungen von 99,89 Milliarden Dollar klar. Der Gewinn ...

