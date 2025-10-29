Der US-Leitindex kratzte am Allzeithoch, doch dann sprach Fed-Chef Jerome Powell und die Stimmung kippte. Seine Aussagen zu möglichen Zinssenkungen im Dezember ließen die Anleger aufhorchen. Während der Dow Jones ins Minus drehte, schloss zumindest der Nasdaq im Plus nahe des Rekordhochs.Die US-Börsen haben am Mittwoch verschnupft auf Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell im späten Handel reagiert. Die wichtigsten Indizes drehten ins Minus, nachdem sie zuvor noch erneut auf Rekordstände gestiegen ...

