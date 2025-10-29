Neue inländische Zahlungsoption hilft Softwareunternehmen, hohe wiederkehrende Umsätze in einem schnell wachsenden digitalen Markt zu realisieren.

Cleverbridge, ein führender Merchant of Record (MoR) für Software- und SaaS-Unternehmen, gab heute die Lancierung von Net Banking als unterstützte Zahlungsmethode in Indien bekannt. Dadurch wird sein globales Zahlungsportfolio erweitert und die lokale Marktabdeckung verstärkt.

Cleverbridge expands its global payments portfolio with Net Banking support in India, enabling local transactions for software and SaaS companies.

In Indien, einer der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Ökonomien, leben mehr als 1,4 Milliarden Menschen. Durch die Partnerschaft mit einem örtlichen Zahlungsdienstleister unterstützt Cleverbridge jetzt mehr als 85 Banken bei einmaligen Zahlungen und 55 Banken bei wiederkehrenden Zahlungen über eNACH-Mandate. Dadurch erhalten Kunden eine zuverlässige und bestimmungskonforme Art, Transaktionen direkt über inländische Banknetzwerke abzuwickeln.

"Indien ist ein wichtiger Markt für SaaS und digitale Unternehmen, die weltweit expandieren", sagte Richard Stevenson, CEO von Cleverbridge. "Durch die Hinzunahme von Net Banking können unsere Kunden ihren Kunden eine weitere sichere Zahlungsmethode anbieten und den hochwertigen Geschäftsverkehr in der Region fördern."

Net Banking wird in Indien weithin für Verbraucher- und Unternehmenszahlungen genutzt, insbesondere für abonnementbasierte und B2B-Transaktionen. Kunden können ohne den Umweg über Karten oder Wallets direkt von ihren Bankkonten zahlen.

Durch diese Erweiterung haben Kunden von Cleverbridge die folgenden Vorteile:

Höhere Erfolgsraten: Inländische Überweisung über örtliche Banken erleichtert Zahlungsgenehmigung und erhöht Zuverlässigkeit

Stabile wiederkehrende Umsätze: eNACH-Mandate ermöglichen eine langfristige wiederholte Erneuerung und senken die Kundenabwanderungsrate

Transaktionen mit hohem Wert: Unterstützt Zahlungen von bis zu 2,5 Millionen INR pro Transaktion und 10 Millionen INR pro Mandat

Kundenvertrauen: Vertraute, bevorzugte Zahlungsoptionen schaffen Vertrauen und steigern die Konversion

Marktreife: Einhaltung indischer Bankstandards ermöglicht nahtloses, skalierbares Wachstum

Cleverbridge unterstützt mehr als 30 globale Zahlungsmethoden, darunter Kreditkarten (Visa, Mastercard, American Express), digitale Wallets (Apple Pay, Google Pay, PayPal), Banküberweisungen (ACH, SEPA) und "Buy Now, Pay Later"-Optionen. Cleverbridge schließt in Märkten wie Brasilien und Indien Partnerschaften mit führenden örtlichen Zahlungsdienstleistern, damit Softwareunternehmen vertraute, bekannte Kauferfahrungen bieten können, die Konversionssteigerungen, höhere Erneuerungsquoten und mehr Kundenzufriedenheit fördern.

Cleverbridge plant, seine Präsenz in Indien noch weiter auszubauen. Dazu soll in den kommenden Monaten Unterstützung für Unified Payments Interface (UPI) hinzukommen, die eine noch größere Abdeckung im schnell wachsenden Ökosystem für digitale Zahlungen des Landes ermöglicht.

Weitere Informationen dazu, wie Net Banking hohe wiederkehrende Zahlungen in Indien umgestaltet, finden Sie im aktuellen Cleverbridge-Blogpost.

Über Cleverbridge

Cleverbridge ist die intelligentere Art, global zu verkaufen. Als Merchant of Record (MoR) vereinfachen wir globale Softwareverkäufe, indem wir leistungsstarke E-Commerce-Funktionen darunter Zahlungen, Abonnements, Steuerabwicklung und Compliance mit Expertendienstleistungen kombinieren, die das Wachstum über den gesamten Umsatzlebenszyklus hinweg fördern.

Cleverbridge wurde 2005 gegründet und hat seitdem Transaktionen in einem Wert von mehr als 10 Milliarden USD in über 240 Märkten abgewickelt. Das Unternehmen besitzt Büros in Chicago und Köln. Weitere Informationen erhalten Sie unter grow.cleverbridge.com

