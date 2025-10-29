Ethereum zündet mit dem Fusaka-Upgrade den Layer-2-Turbo

Ethereum bereitet sich auf eines der wichtigsten Upgrades seiner Geschichte vor: Das "Fusaka"-Update wird am 3. Dezember live gehen und den Weg für schnellere, günstigere und effizientere Transaktionen ebnen. Nach Monaten intensiver Tests auf verschiedenen Netzwerken steht der Rollout nun kurz bevor. Für die Ethereum-Community ist es mehr als nur ein technisches Update - es ist ein Symbol für die nächste Evolutionsstufe des Netzwerks.

Ethereum Fusaka Upgrade: Ein Meilenstein für Skalierbarkeit

Mit Fusaka will Ethereum an den Erfolg des Dencun-Upgrades von 2024 anknüpfen. Dencun führte "Blobs" ein, die Layer-2-Transaktionen bereits deutlich günstiger machten. Fusaka baut auf diesem Fundament auf und integriert neue Funktionen, die die Datenspeicherung und -verarbeitung weiter optimieren.

Ethereum's next major upgrade, Fusaka, is now live on the Hoodi network!



Fusaka mainnet activation is scheduled for December 3rd.



Fusaka introduces multiple EIPs to improve scalability, strengthen security, and reduce costs. The upgrade will unlock the next phase of rollup… pic.twitter.com/VQkosIouZQ - Consensys.eth (@Consensys) October 28, 2025

Im Zentrum steht dabei PeerDAS - eine Technologie, die dafür sorgt, dass nicht mehr jede Node das gesamte Transaktionsvolumen verarbeiten muss. Das reduziert den Ressourcenverbrauch, beschleunigt die Blockverarbeitung und macht Layer-2-Netzwerke wie Arbitrum oder Optimism langfristig skalierbarer.

Der Name "Fusaka" und seine Bedeutung

Der Name des Updates geht auf "Fulu-Osaka" zurück - eine Kombination aus dem Stern "Fulu" im Sternbild Cassiopeia und der japanischen Stadt Osaka. Die Verkürzung zu "Fusaka" folgt einer langen Ethereum-Tradition, bei der Upgrades symbolisch nach Sternen und Orten benannt werden.

"Fulu" steht dabei für die Verbindung zu den Konsensmechanismen auf der Protokollebene, während "Osaka" die globale Entwicklergemeinschaft repräsentiert. Der Name ist also mehr als reine Ästhetik - er steht für Ethereums Philosophie, Technologie mit Bedeutung zu verbinden.

PeerDAS: Der Schlüssel zum nächsten Leistungssprung

PeerDAS (Peer Data Availability Sampling) gilt als das Herzstück des Fusaka-Upgrades. Das System ermöglicht eine neue Form der Datenspeicherung, bei der einzelne Nodes nur kleine Teile der Daten prüfen müssen, anstatt ganze Blöcke zu laden. So wird das Netzwerk schneller, stabiler und energieeffizienter.

Fusaka will fix this.



But also, safety first is of the utmost importance for Fusaka. The core feature, PeerDAS, is trying to do something pretty unprecedented: have a live blockchain that does not require any single node to download the full data.



The way PeerDAS works is that… https://t.co/go6QsqjaFC - vitalik.eth (@VitalikButerin) September 24, 2025

Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin bezeichnete PeerDAS als "den Schlüssel zur Layer-2-Skalierung". Durch diese Architektur könnten künftig Millionen Transaktionen pro Sekunde verarbeitet werden - ein entscheidender Schritt, um Ethereum langfristig fit für die globale Nutzung zu machen.

400 % mehr Speicherplatz für Layer-2-Daten

Neben PeerDAS bringt Fusaka auch eine drastische Erhöhung der Blob-Kapazität. Der Speicherplatz pro Block wird um mehr als 400 Prozent erweitert, was vor allem Layer-2-Projekten zugutekommt. Mehr Speicher bedeutet, dass mehr Transaktionen gleichzeitig verarbeitet werden können - und die Gebühren weiter sinken.

Damit wird Ethereum nicht nur für Entwickler, sondern auch für alltägliche Anwendungen attraktiver. Projekte aus den Bereichen DeFi, Gaming oder digitaler Identität profitieren unmittelbar von den günstigeren Kosten und der verbesserten Performance.

Stabilität durch Verschiebung

Ursprünglich sollte PeerDAS bereits im Mai als Teil des Pectra-Upgrades erscheinen. Doch die Entwickler entschieden sich, es separat zu veröffentlichen, um die Stabilität zu gewährleisten. Diese Entscheidung erwies sich als richtig: Auf den Testnetzen Holesky, Sepolia und Hoodi verliefen alle Tests reibungslos.

Der gestaffelte Entwicklungsprozess sorgt dafür, dass Fehler frühzeitig erkannt werden konnten. Ethereum verfolgt damit einen pragmatischen Ansatz - lieber gründlich als überhastet, um das Vertrauen der Nutzer langfristig zu sichern.

Marktreaktion und Ausblick

Trotz der technologischen Stärke bleibt die Marktreaktion bislang verhalten. ETH notiert aktuell um die 3.950 US-Dollar, etwa fünf Prozent unter dem Wochenhoch. Kurzfristige Schwankungen sind jedoch nichts Neues für Ethereum - in der Vergangenheit haben sich größere Upgrades häufig erst Wochen nach der Aktivierung positiv auf den Kurs ausgewirkt.

Wenn Fusaka wie geplant funktioniert, könnte es den Weg für ein neues Wachstumsszenario ebnen. Eine ähnliche Entwicklung war bereits nach dem Merge zu beobachten, als die Netzwerkeffizienz sprunghaft anstieg und langfristig Vertrauen zurückgewonnen wurde.

Mehr als nur ein technisches Upgrade

Fusaka steht für mehr als reine Optimierung - es symbolisiert Ethereums Reifeprozess. Das Netzwerk beweist, dass sich Innovation, Sicherheit und Stabilität vereinen lassen. Sollte der Start reibungslos verlaufen, dürfte Ethereum gestärkt aus diesem Kapitel hervorgehen - technisch, wirtschaftlich und symbolisch.

