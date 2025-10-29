Zinssenkung könnte Bitcoin heute auf 126.000 USD treiben, während BTC-L2 Bitcoin Hyper 25,2 Mio. USD erzielt

Die schnellste Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper scheint nicht mehr aufhaltbar zu sein, nachdem das Projekt mit seinem Fundraising am Dienstag mehr als 25 Mio. USD eingenommen hat. Somit sind über die vergangenen 24 Stunden weitere 200.000 USD hinzugekommen, da die Anleger vermutlich mit einer bullischen Woche für den Krypto-Markt rechnen.

Am heutigen Tage steht zudem die nächste Zinsentscheidung der USA an und könnte Bitcoin den Weg für eine weitere Rally ebnen. Denn die Märkte preisen eine Reduktion um 25 Basispunkte ein, womit wiederum weitere Liquidität in den Markt strömt, der sich über Wochen in einer Seitwärtsphase befunden hatte.

Somit nimmt auch die Risikobereitschaft der Anleger wieder zu. Daher könnte es dazu führen, dass Bitcoin auf neue Höhen steigt. Zudem handelt es sich bei dem November mit einem durchschnittlichen Kursgewinn von rund 46 % um den besten Monat des Jahres für Bitcoin, wobei die Rally meist bis in den Dezember anhält.

Da der Oktober etwas schwächer als erwartet ausgefallen ist, bietet dies wiederum mehr Spielraum für den Moonvember. Derweilen strömt immer mehr Kapital in Bitcoin Hyper, als Teil dieser bullischen Konstellation. Dabei folgt er nicht nur dem Narrativ, sondern entwickelt diesen aktiv weiter.

Für die aktuelle Vorverkaufsrunde haben Interessierte fortan nur noch weniger als zwei Tage Zeit. So lange wird der HYPER-Coin für einen Preis von 0,013195 USD angeboten. Anschließend erfolgt mit der nächsten Phase eine weitere Preiserhöhung, weshalb sich ein schnelles Handeln mehr lohnt.

Märkte warten auf die Zinssenkung der US-Notenbank, von der Kryptos profitieren

Nur sechs Wochen nach der letzten Zinssenkung im September auf 4,00 % bis 4,25 % wird bereits die nächste Reduktion erwartet. Denn somit soll den ersten Anzeichen einer Konjunkturabkühlung und dem schwachen Arbeitsmarkt entgegengewirkt werden.

Zudem hat sich die Inflation verringert, was die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte auf 97,8 % setzt. Sollte es zu diesem Schritt kommen, würde es die Hinwendung zu einer akkommodierenden Geldpolitik festigen.

Genau dies könnte es sein, was Bitcoin und andere spekulative Assets benötigen, um im Moonvember wieder stärkere Anstiege zu verzeichnen. Denn seit dem 10. Oktober notierte Bitcoin meist unter der Marke von 120.000 USD und hat somit sein Muster mit einem durchschnittlichen Plus von 20 % durchbrochen.

Quelle: TradingView

Dennoch sind die makroökonomischen Rahmenbedingungen laut technischen Analysten weiterhin sehr bullisch. Nach Ansicht des Analysten TitanOfCrypto würde der Ausbruch von BTC über seinen langfristigen Widerstandsbereich zu Jahresbeginn signalisieren, dass es sich noch nicht um das Ende des Zyklus handelt.

Zudem deutet das Setup darauf hin, dass sich Bitcoin nun in der Mitte der nächsten großen Rally befindet. Diese könnte demnach bis auf einen Kurs von rund 130.000 USD gehen, was rund 12 % über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Der Analyst erwähnte auch, dass ein kurzfristiger Rückgang für ein CME-Gap-Close nicht viel an der Situation ändern würde. Denn der höhere Zeitrahme weise auf eine eindeutige Trendrichtung gen Norden hin. Deshalb stellen Korrekturen derzeit auch eher Kaufgelegenheiten dar.

Bitcoin $130,000 looks inevitable.



A short-term dip to fill the CME futures gap wouldn't change much, the higher-timeframe direction remains up. pic.twitter.com/tVF0O0jPnQ - Titan of Crypto (@Washigorira) October 28, 2025

Sofern sich Bitcoin weiterhin über dieser roten Linie halten kann, die als Unterstützung dient, dürfte der Aufwärtstrend auch fortgesetzt werden. Außerdem kommt mit Bitcoin Hyper ein weiterer Faktor hinzu, welcher der Rally einen zusätzlichen Schub verleihen kann.

Bitcoin Hyper kann BTC in Richtung 250.000 USD treiben

Zunehmend wird Bitcoin Hyper als die Lösung erachtet, welche Bitcoin einen zusätzlichen Auftrieb verleihen könnte, um somit sein Allzeithoch zu übertreffen. Auf diese Weise könnte die Kryptowährung auch leichter die Kursziele erreichen, welche führende Kryptoanalysten aufgestellt haben.

So gehen unter anderem Tom Lee von Fundstrat und Arthur Hayes, Mitbegründer von BitMEX, davon aus, dass Bitcoin bis Jahresende noch einen Kurs in Höhe von 250.000 USD ausbilden könnte. Dies wäre sogar mehr als das Doppelte von dem, was TitanOfCrypto in Aussicht gestellt hat.

$200-$250k BTC and $10-$12k ETH by year-end?



Tom Lee ( @fundstrat ) and Arthur Hayes ( @CryptoHayes ) share their price predictions, and why they think ETH could do a 2.5x in just 2 months.



2 Legends. Same ballpark. Are we ready for these levels by Dec 31? pic.twitter.com/DaMuzO2LdE - Bankless (@Bankless) October 14, 2025

Vermutlich haben die beiden Krypto-Experten deshalb auch auf den Moonvember ein Auge geworfen. Schließlich handelt es sich bei ihm historisch betrachtet um einen der profitabelsten Monate.

Vor allem der Rückenwind durch die lockere Geldpolitik der Fed mit der Lösung einiger Probleme im Handelskrieg zwischen China und den USA kann leichter auf neue Höhe treiben. Noch wesentlich stärker könnte sich hingegen die nutzenbasierte Nachfrage nach Bitcoin durch Bitcoin Hyper auswirken.

Dieses entwickelt ein Ökosystem mithilfe der Solana Virtual Machine (SVM), welche direkt auf der Bitcoin-Basischain aufbaut und in dessen Sicherheit verankert ist. Durch die SVM werden hingegen schnelle und kosteneffiziente Transaktionen mit ausreichend Bandbreite ermöglicht.

Auf diese Weise lässt sich die nächste Generation von hybriden Anwendungen entwickeln, welche die Geschwindigkeit von Solana mit der Vertrauenswürdigkeit und Liquidität von Bitcoin vereinen. Damit kann BTC frei in Sektoren wie DeFi, Gaming, RWA-Assets und anderen verwendet werden.

Die Erweiterung von Bitcoins Rolle als Wertspeicher um eine funktionale Währung innerhalb des neuen Ökosystems sorgt für eine nutzengetriebene Nachfrage, womit sich auch leichter das Kursziel von 250.000 USD und sogar mehr erreichen lässt.

Bitcoin Hyper erschafft Fundament für entwicklerfreundliches Ökosystem

Dem neuesten Entwicklerupdate ist zu entnehmen, dass das Ökosystem von Bitcoin Hyper zunehmend Fortschritte macht. So wurde zuletzt eine Reihe von leichtgewichtigen, modularen Tools vorgestellt, zu denen RPC-Endpunkte, Node-Software und Netzwerküberwachsungssysteme gehören.

Bei diesen handelt es sich um Komponenten für das Grundgerüst, um somit für eine nahtlose Kommunikation von Apps, Wallets und Diensten innerhalb des Ökosystems zu sorgen. Damit fällt es den mit Solana vertrauten Entwicklern auch leichter, auf Bitcoin Hyper zu migrieren, weil sie nicht erst neue Programmiersprachen oder Frameworks erlernen müssen.

Daher können auch schneller neue Angebote in dem Ökosystem bereitgestellt werden, was wiederum die Nachfrage nach BTC und HYPER steigert. Zudem kann somit schneller das Potenzial unter Beweis gestellt werden, vor allem schon dann, wenn niedrige einstellige Prozentzahlen der Bitcoin-Liquidität genutzt werden.

$HYPER Update



Infrastructure Services: Bitcoin Hyper is building lightweight, modular RPCs, node software, and monitoring tools-mirroring Solana infra but anchored to Bitcoin. Reliable, decentralized services form the backbone that turns theory into a usable, scalable… pic.twitter.com/AI7vLD0s7N - Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 24, 2025

So kaufen Sie die HYPER-Coins vor der nächsten Preiserhöhung

Während Bitcoin Hyper mit seinem Fundraising weitere Mittel für die Entwicklung einwirbt, bietet der Vorverkauf für frühe Investoren noch immer eine gute Chance, um die Coins unter dem späteren Listungspreis zu erwerben.

Nach 25 Mio. USD ist der nächste Meilenstein von 26 Mio. USD nicht mehr weit und könnte schon innerhalb der nächsten Tage oder angesichts der Wal-Aktivität auch Stunden erreicht sein. So wurden in diesem Monat allein in einer Woche rund 4 Mio. USD eingenommen.

Die HYPER-Coins können auf der Website von Bitcoin Hyper mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Kreditkarten gekauft werden. Benötigt wird er für Gebühren, Governance und die Staking-Rendite von derzeit 47 % pro Jahr, die dynamisch an die gestakten Coins angepasst wird.

Eine optimale Erfahrung für Presales bietet die auf diesen Bereich spezialisierte Best Wallet, mit der die Teilnahme, die Überwachung und das Verfolgen des Bestandes leichter möglich sind. In dieser ist der Vorverkauf unter "Upcoming Tokens" zu finden.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf X und Telegram an, damit Ihnen in Zukunft keine wichtigen Ankündigungen entgehen, welche einen maßgeblichen Einfluss auf den Kursverlauf haben können.

Jetzt Bitcoin Hyper besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.