Alphabet begeistert mit Rekordumsatz, Meta enttäuscht trotz KI-Boom und Microsoft kämpft mit zu hohen Erwartungen - die Big-Tech-Bilanzen im Vergleich. Die neuen Bilanzen der Tech-Giganten schreiben ein klares Narrativ: Der KI-Siegeszug geht ungebremst weiter. Alle drei Konzerne, die in dieser Woche ihre Zahlen vorgelegt haben - Alphabet, Meta und Microsoft -, konnten ihre Geschäfte im dritten Quartal erneut dynamisch ausbauen. Die goldene Wachstumsphase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE