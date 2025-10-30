Die Kapitalmarktaufsichtsbehörde (CMA) von Saudi-Arabien hat eine Reihe von Änderungen am regulatorischen Rahmen für die Eröffnung und Führung von Investmentkonten genehmigt. Diese Änderungen sollen den Zugang für eine breitere Basis ausländischer Investoren erleichtern und gehen mit den regulatorischen und technologischen Entwicklungen des Königreichs einher.

Die Änderungen sind Teil der laufenden Bemühungen der CMA, das Investitionsumfeld auf dem saudi-arabischen Kapitalmarkt zu verbessern und dessen Investorenbasis zu erweitern.

Zum einen wurden die Anforderungen für die Eröffnung eines Investmentkontos für ausländische Privatanleger mit Wohnsitz in einem der GCC-Staaten verbessert. Zum anderen wurde der Umfang der Wertpapiere, in die sie direkt investieren können, auf Aktien börsennotierter Unternehmen am saudi-arabischen Hauptmarkt (TASI) ausgedehnt.

Vor diesen Maßnahmen war ihr Zugang auf den Markt für Schuldtitel, den Parallelmarkt (Nomu), Investmentfonds und den Derivatemarkt beschränkt. Darüber hinaus war der Handel am Hauptmarkt zuvor nur als wirtschaftlich Berechtigter im Rahmen eines Swap-Abkommens mit einem Kapitalmarktinstitut oder als Kunde eines Kapitalmarktinstituts möglich, das die Anlageentscheidungen in ihrem Namen traf.

Ferner werden im Rahmen der genehmigten Änderungen private ausländische Investoren zugelassen, die zuvor im Königreich oder in den GCC-Ländern ansässig waren. Erstmals wird es diesen Investoren möglich sein, ihre Investmentkonten weiterzuführen und in börsennotierte Aktien des Hauptmarktes zu investieren, selbst nach Beendigung ihres Aufenthalts und ihrer Rückkehr in ihr Heimatland, sofern sie zuvor ein Investmentkonto im Königreich eröffnet hatten.

Abdulaziz Almojel, Deputy for Strategy, Research International Relations bei der CMA, kommentierte wie folgt: "Die Erweiterungen sind Teil der fortlaufenden Bemühungen der Behörde, ein transparentes und zugängliches Investitionsumfeld für lokale und internationale Anleger zu schaffen. Durch die Vereinfachung der Kontoverfahren und die Erweiterung der Investorenberechtigung stärken wir die Grundlagen des saudi-arabischen Kapitalmarktes und bekräftigen unsere Rolle als zukunftsorientierte Regulierungsbehörde, die die nationale Wirtschaftsentwicklung unterstützt."

Die Anlagen ausländischer Investoren am saudischen Kapitalmarkt erreichten Ende 2024 einen Wert von 423 Milliarden SAR, was einem Anstieg von 5,5 gegenüber 2023 bzw. 103 seit 2020 entspricht.

Das Königreich belegte weltweit den 7. Platz bei den IPO-Erlösen (4,3 Mrd. USD) und den 9. Platz bei der Anzahl der Börsengänge (44 im Jahr 2024). Die Nettoauslandsinvestitionen erreichten 218 Mrd. SAR (ein Plus von 10 im Jahresvergleich), während das verwaltete Vermögen 1 Billion SAR überstieg.

