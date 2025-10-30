FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. Oktober 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk)

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Argenx, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Analystenkonferenz) 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen

11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen

11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen

11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen

12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen

12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen

14:00 USA: Alcoa, Investor Day

17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz

18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen

21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: SIG Group, Investor Day

CHN: BYD, Q3-Zahlen

USA: Comcast, Q3-Zahlen

USA: Hershey, Q3-Zahlen

USA: ResMed, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25

07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25

07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 9/25

09:00 AUT: BIP Q3/25

09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25 (vorläufig) 10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25

11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25

11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25

12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)



SONSTIGE TERMINE

03:00 CHN: US-Präsident Trump trifft Chinas Präsidenten Xi am Rande des Wirtschaftsgipfels Apec

09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M. Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank.

09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München



09:30 LUX: EuGH-Urteil zu nicht angegebenen Verzugszinsen beim Autokauf

09:30 IRL: Pk Airport Weeze und Ryanair zu den aktuellen Entwicklungen im deutschen Luftverkehr und Ryanairs Winterflugplan 2025/26 Dabei sind Ryanair-Pressechef Marcel Pouchain Meyer und Sebastian Papst, Geschäftsführer Airport Weeze.

10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt

DEU: Zweiter Tag der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern + 13.00 Uhr Pk u.a. mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und dem Vorsitzenden der Konferenz, Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU)

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen

JPN: Japan Mobility Show, Tokio



TUR: Fortsetzung Reise von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Türkei - Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan

UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand

Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen. °



