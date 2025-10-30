NASSAU (dpa-AFX) - Hurrikan "Melissa" hat die Inselgruppe der Bahamas erreicht. Den Inseln im Atlantik südöstlich des US-Bundesstaates Florida drohen zerstörerische Winde, sintflutartige Regenfälle und eine gefährliche Sturmflut, wie das US-Hurrikanzentrum im Miami mitteilte. Zuvor war der verheerende Hurrikan über und Jamaika und Kuba hinweggezogen.

Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde ist "Melissa" jetzt ein Hurrikan der niedrigsten Kategorie 1. Das Zentrum des Wirbelsturms bewegt sich relativ schnell weiter in Richtung Nordosten.

In den Bahamas ordnete die Regierung Evakuierungen für sechs der mehr als 700 Inseln an. Rund 1.500 Menschen wurden nach offiziellen Angaben per Flugzeug aus den gefährdeten Gebieten gebracht, bevor der Flugverkehr eingestellt wurde. "Wir sind auf diesen Moment vorbereitet. Was auch immer geschieht, wir werden wiederaufbauen", sagte Ministerpräsident Philip Davis.

Nur 30 der Inseln der Bahamas sind bewohnt, Haupterwerbszweig ist der Tourismus. Teile der Land- und Meeresfläche sind als Nationalparks geschützt. Die Hurrikan-Warnung gilt für den Südosten und das Zentrum der Bahamas.

Am Dienstag (Ortszeit) hatte "Melissa" Jamaika als ein Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5 getroffen - laut Meteorologen als einer der stärksten Hurrikane, die je im Atlantik aufgetreten sind. Mehr als 30 Menschen kamen infolge des Sturms in der Region ums Leben, die meisten von ihnen infolge von Überschwemmungen in Haiti, obwohl der Sturm dort nicht auf Land getroffen war./aso/DP/zb