EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Erfolgreiche Neunmonatsbilanz 2025: Alzchem Group AG steigert EBITDA um 12 % und bestätigt Prognose für Rekordjahr 2025



30.10.2025 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erfolgreiche Neunmonatsbilanz 2025: Alzchem Group AG steigert EBITDA um 12 % und bestätigt Prognose für Rekordjahr 2025 Konzernumsatz erhöht sich um 2 % auf 424,8 Mio. Euro

EBITDA klettert überproportional auf 86,2 Mio. Euro

Positiver Free Cashflow von 48,1 Mio. Euro trotz hoher Investitionen Trostberg, 30. Oktober 2025 - Die Alzchem Group AG, ein international tätiges Spezialchemie-Unternehmen, hat in den ersten neun Monaten 2025 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und ihre starke Marktposition weiter ausgebaut. Insbesondere die konsequente Fokussierung auf margenstarke Spezialchemikalien sowie die Stärkung der Innovations- und Produktionskompetenz "Made in Germany" zeigen weiterhin Wirkung. Trotz eines nach wie vor herausfordernden Umfelds in der europäischen Chemieindustrie mit anhaltendem Wettbewerbsdruck und hohen Energiekosten konnte Alzchem sowohl Umsatz als auch Ertrag steigern. So nahm der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2025 um 2 % auf 424,8 Mio. Euro zu, während das EBITDA überproportional um 12 % auf 86,2 Mio. Euro wuchs. Dadurch erhöhte sich die EBITDA-Marge spürbar von 18,5 % auf 20,3 %. Der Konzerngewinn kletterte um 20 % auf 46,8 Mio. Euro. Die starken Ergebnisse sind vor allem auf die positive Entwicklung im Segment Specialty Chemicals zurückzuführen, das mit einem Umsatzplus von rund 9 % auf 281,6 Mio. Euro erneut als Wachstumstreiber fungierte. Besonders erfreulich war die anhaltend hohe Nachfrage im Kreatin-Geschäft (Creapure® und Creavitalis®) sowie die zunehmende Dynamik im Bereich Custom Manufacturing. Auch der Verteidigungsbereich (Nitroguanidin) zeigte sich weiterhin auf Wachstumskurs. Mit einem EBITDA von 78,0 Mio. Euro übertraf das Segment Specialty Chemicals den Vorjahreswert von 67,3 Mio. Euro deutlich, während die EBITDA-Marge mit 27,7 % ebenfalls ein nochmals höheres Niveau erreichte (Vorjahr: 26,0 %). Demgegenüber verzeichnete das Segment Basics & Intermediates infolge der schwachen Stahlkonjunktur und eines anhaltend intensiven Preiswettbewerbs im Bereich der Pharmarohstoffe wie erwartet einen Umsatzrückgang von 8 % auf 121,6 Mio. Euro. Auf Ergebnisebene ergab sich hier ein EBITDA von 5,1 Mio. Euro nach 6,7 Mio. Euro im Vorjahr. Im Vergleich zum 3. Quartal 2025 konnte das Segment jedoch wieder positive Impulse setzen und ein Umsatzwachstum von 6 % erzielen - insbesondere dank der soliden Nachfrage nach dem Düngemittel Perlka® sowie neuer Produktplatzierungen im NITRALZ®-Bereich. Der Free Cashflow blieb nach den ersten neun Monaten 2025 mit 48,1 Mio. Euro deutlich positiv und stabil auf Vorjahresniveau, obwohl die Investitionen mit 67,4 Mio. Euro ein Rekordniveau erreichten. Dass bei den Investitionen der Vorjahreswert von 26,4 Mio. Euro deutlich übertroffen wurde, ist vor allem auf die Erweiterung der Produktionskapazitäten für Nitroguanidin zurückzuführen. Zusätzlich investierte Alzchem vor allem in die Erweiterung der Kreatin-Kapazitäten, welche im Oktober planmäßig in Betrieb genommen wurden. Parallel schritten die Bauarbeiten zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für Guanidinnitrat und Nitroguanidin planmäßig voran. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist unverändert für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen. Auch die Standortsuche für eine zusätzliche Nitroguanidin-Anlage in den USA verläuft weiterhin planmäßig. Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG, zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden: "Wir wachsen in einem herausfordernden Umfeld, weil wir uns auf Qualität, Innovationskraft und Verlässlichkeit konzentrieren - Werte, die gerade jetzt im Wettbewerb zählen. Mit der strategischen Erweiterung unserer Produktionskapazitäten für Guanidinnitrat und Nitroguanidin sowie für Kreatin haben wir wichtige Investitionen für die Zukunft getätigt. Auch die Kooperation mit Ehrmann, durch die unser Creavitalis® nun in Form von funktionellen Lebensmitteln im Supermarkt erhältlich ist, zeigt, wie vielfältig und zukunftsfähig unsere Produkte sind. Wir sind überzeugt, dass Alzchem dank seiner klaren strategischen Fokussierung, seiner hohen Innovationskraft und seiner starken Finanzbasis bestens aufgestellt ist, um auch in den kommenden Jahren profitabel zu wachsen." Mit Blick auf die kommenden Monate sieht sich die Alzchem Group AG weiterhin auf Kurs. Der Vorstand bestätigt daher die Prognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet ein weiteres Rekordjahr mit einem Umsatzwachstum auf rund 580 Mio. Euro und einer EBITDA-Steigerung auf etwa 113 Mio. Euro. Risiken aus einer möglichen Verschärfung der US-Handelspolitik oder einer anhaltenden Schwäche des US-Dollars werden fortlaufend beobachtet, beeinflussen die derzeitige Planung jedoch nicht wesentlich. Die ausführliche Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025 steht auf der Webseite www.alzchem.com in der Rubrik Investoren/Veröffentlichungen zum Download zur Verfügung.

Über Alzchem Alzchem ist ein international führendes Spezialchemie-Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung anbietet. Mit seinem umfassenden Produktspektrum ist das Unternehmen oftmals der Marktführer in profitablen Nischenmärkten diversifizierter Branchen. Bedient werden zum Beispiel die Bereiche Ernährung von Mensch und Tier sowie Landwirtschaft, um den steigenden Bedarf an Lebensmitteln effizient zu decken. Mit den eigenen Pharmarohstoffen und Kreatinprodukten wird zudem ein gesundes Altern unterstützt. Alzchem engagiert sich auch in den Bereichen Erneuerbare Energien und Feinchemie, produziert wichtige Rohstoffe für die Verteidigungsindustrie und garantiert durch eine "Made in Germany"-Produktion durchweg hohe Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit. Mit rund 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.



30.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News