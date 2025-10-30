Nach langer Durststrecke sind die Kurse vieler Lithiumfirmen wieder kräftig angesprungen. Seit dem Zwischentief im Juni legte der Best of Lithium Index bereits knapp 100 Prozent zu. Die Gründe hierfür waren bessere Fundamentaldaten, eine spürbare Marktverengung und die wachsende Zuversicht, dass der Tiefpunkt im Zyklus überwunden ist.Denn der weltweite Hochlauf der E-Mobilität und Investitionen in den Ausbau von Stromnetzen und Speicherkapazitäten haben die Lithiumnachfrage kräftig angetrieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
