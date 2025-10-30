Nach langer Durststrecke sind die Kurse vieler Lithiumfirmen wieder kräftig angesprungen. Seit dem Zwischentief im Juni legte der Best of Lithium Index bereits knapp 100 Prozent zu. Die Gründe hierfür waren bessere Fundamentaldaten, eine spürbare Marktverengung und die wachsende Zuversicht, dass der Tiefpunkt im Zyklus überwunden ist.Denn der weltweite Hochlauf der E-Mobilität und Investitionen in den Ausbau von Stromnetzen und Speicherkapazitäten haben die Lithiumnachfrage kräftig angetrieben. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.