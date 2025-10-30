EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Knorr-Bremse voll auf Kurs: Starkes Rail-Geschäft und weiter verbesserte Profitabilität



30.10.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Knorr-Bremse voll auf Kurs: Starkes Rail-Geschäft und weiter verbesserte Profitabilität Anhaltend starke Nachfrage vor allem in Rail: Auftragseingang im Konzern stieg auf 6,4 Mrd. EUR, Auftragsbestand mit 7,4 Mrd. EUR weiterhin hoch

Konzernumsatz trotz deutlicher Währungseinflüsse mit 5,8 Mrd. EUR nahezu stabil

Operatives EBIT in den ersten 9 Monaten auf 749 Mio. EUR erhöht, operative EBIT-Marge bei 12,8 %

Im 3. Quartal mit 13,3 % EBIT-Marge höchste Profitabilität seit 16 Quartalen erreicht

Free Cash Flow steigt um fast 30 % auf 319 Mio. EUR

Strategieprogramm BOOST 2026: Neue Wachstumspotenziale durch strategische Investitionen in Zukunftsfelder wie in den Elektronikanbieter duagon

Neue Wachstumspotenziale durch strategische Investitionen in Zukunftsfelder wie in den Elektronikanbieter duagon Operativer Ausblick 2025 bestätigt

München, 30. Oktober 2025 - Die Knorr-Bremse AG, Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, hat heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: "Unser Unternehmen ist weiter auf Kurs - getragen von starker Nachfrage, unserem resilienten Geschäftsmodell und einer konsequenten Strategie-Umsetzung. Besonders die Entwicklung unserer Rail-Sparte trägt maßgeblich zu unserem Erfolg bei. In der Truck-Division konnten wir trotz der deutlichen Marktschwäche in den USA im bisherigen Geschäftsjahr eine weiterhin zweistellige operative EBIT-Marge und im dritten Quartal einen Anstieg um 50 Basispunkte erzielen. Mit den jüngsten Akquisitionen, die unsere Wachstumsambitionen untermauern, bauen wir unser Portfolio konsequent weiter um. Durch die Übernahme von duagon stärken wir unser Geschäft mit Elektronik- und Softwarelösungen für Schienenfahrzeuge und bauen unseren margenstarken Umsatzanteil des Rail-Bereichs weiter aus." Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: "Knorr-Bremse hat seine Hausaufgaben gemacht und ist finanziell sehr solide aufgestellt. In geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten verschafft uns dies Freiheiten und stellt einen klaren Wettbewerbsvorteil dar. Unsere seit 16 Quartalen beste Profitabilität von 13,3 % im abgelaufenen Quartal bestätigt dies eindrücklich. Im vergangenen Jahr lag der Fokus auf der Vorbereitung und Umsetzung des Themas Portfoliobereinigung. In diesem Jahr passen wir unsere Strukturen an, sodass wir im kommenden Jahr verstärkt das Thema nachhaltiges Wachstum und Expansion adressieren können." Die anhaltend hohe Nachfrage im Rail-Bereich und eine trotz Marktschwäche weiterhin solide Performance des Truck-Bereichs unterstreichen deutlich die Widerstandsfähigkeit von Knorr-Bremse. Besonders die Division Systeme für Schienenfahrzeuge (RVS) trug maßgeblich zum Gesamterfolg bei. Der Auftragseingang verbesserte sich deutlich gegenüber dem Vorjahr auf 6.440 Mio. EUR (9M/2024: 6.182 Mio. EUR). Der Auftragsbestand stieg zum 30. September 2025 um 4,4 % auf 7.368 Mio. EUR (30.09.2024: 7.058 Mio. EUR). Organisch entspricht der Anstieg sogar 8,2 %. Der Konzernumsatz blieb im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2024 trotz erheblicher Wechselkurseffekte mit 5.839 Mio. EUR weitgehend stabil (9M/2024: 5.897 Mio. EUR). Organisch betrachtet lag der Umsatz mit 0,4 % leicht im Plus. Das Konzernergebnis verbesserte sich durch den gestiegenen Umsatz im Rail-Bereich, daraus resultierende Skaleneffekte, gezielte Effizienzmaßnahmen und Erfolge des Portfolioumbaus. Das operative EBIT stieg um 3,3 % auf 749 Mio. EUR (9M/2024: 725 Mio. EUR). Die operative EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend von 12,3 % im Vorjahreszeitraum auf 12,8 % - ein Anstieg um 0,5 Prozentpunkte. Alleine im 3. Quartal verbesserte sich die operative EBIT-Marge um einen Prozentpunkt auf 13,3 %. Der Free Cashflow stieg in den ersten neun Monaten aufgrund der guten operativen Performance und der Working Capital Optimierungen und erreichte trotz der Belastungen durch Wechselkurseffekte einen Anstieg von fast 30 % auf 319 Mio. EUR (9M/2024: 248 Mio. EUR).

Entwicklung beider Divisionen im Überblick Division Systeme für Schienenfahrzeuge (RVS): Der Auftragseingang verzeichnete aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage im globalen Rail-Markt einen deutlichen Anstieg um 13,5 % auf 3.773 Mio. EUR (9M/2024: 3.323 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 5.659 Mio. EUR (30.09.2024: 5.222 Mio. EUR)

Der Umsatz verbesserte sich um 8,2 % auf 3.219 Mio. EUR (9M/2024: 2.976 Mio. EUR)

Das operative EBIT stieg signifikant um 13,8 % auf 526 Mio. EUR (9M/2024: 463 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge stieg auf 16,4 % (9M/2024: 15,5 %) Division Systeme für Nutzfahrzeuge (CVS): Der Auftragseingang belief sich auf 2.667 Mio. EUR (9M/2024: 2.861 Mio. EUR) und lag organisch betrachtet auf dem Vorjahresniveau

Der Auftragsbestand befand sich angesichts der Herausforderungen im Truck-Markt mit 1.710 Mio. EUR zum 30.09.2025 weiterhin auf hohem Niveau (30.09.2024: 1.838 Mio. EUR)

Der Umsatz blieb in den ersten neun Monaten mit 2.622 Mio. EUR um 10,3 % markt- und wechselkursbedingt sowie aufgrund von Portfoliobereinigungen hinter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zurück (9M/2024: 2.922 Mio. EUR) - organisch sank der Umsatz nur um 3,3 %

Das operative EBIT reduzierte sich vor allem volumenbedingt auf 264 Mio. EUR (9M/2024: 314 Mio. EUR)

Die Profitabilität konnte trotz der marktbedingten Volumenreduzierung nahezu gehalten werden und lag bei 10,1 % (9M/2024: 10,7 %) Operativer Ausblick 2025 bestätigt Knorr-Bremse bestätigt den operativen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025. Dieser basiert auf den Annahmen stabiler geopolitischer und makroökonomischer Rahmenbedingungen, den Wechselkursen auf Niveau Oktober 2025 sowie keiner größeren Einflüsse durch mögliche Zölle. Knorr-Bremse erwartet einen Umsatz zwischen 7.800 Mio. EUR und 8.100 Mio. EUR, eine operative EBIT-Marge von 12,5 % bis 13,5 % sowie einen Free Cashflow zwischen 700 Mio. EUR und 800 Mio. EUR.

Der Zwischenbericht für Januar bis September 2025 steht auf der Website der Knorr-Bremse AG zur Verfügung. Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2024 der Knorr-Bremse AG .

Konzern-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe: Januar bis September 3. Quartal 2025 2024 ? 2025 2024 ? Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Auftragseingang 6.440 6.182 +4,2 % 1.956 1.943 +0,6 % Auftragsbestand (30.09.) 7.368 7.058 +4,4 % 7.368 7.058 +4,4 % Umsatz 5.839 5.897 -1,0 % 1.883 1.910 -1,4 % EBIT 650 694 -6,4 % 218 219 -0,2 % EBIT-Marge 11,1 % 11,8 % -70 bp 11,6 % 11,5 % +10 bp Operatives EBIT 749 725 +3,3 % 251 235 +6,7 % Operative EBIT-Marge 12,8 % 12,3 % +50 bp 13,3 % 12,3 % +100 bp Free Cash Flow 319 248 +28,7 % 159 184 -13,9 % Investitionen

(vor IFRS 16 & Akquisitionen) 194 216 -10,4 % 78 80 -2,3 % F&E in % des Umsatzes 6,9 % 7,0 % -10 bp 6,8 % 6,7 % +10 bp Ergebnis je Aktie

(in EUR) 2,59 2,66 -2,6 % 0,89 0,81 +9,9 %

Divisions-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe: Januar bis September 3. Quartal 2025 2024 ? 2025 2024 ? Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR Division RVS Auftragseingang 3.773 3.323 +13,5 % 1.173 1.121 +4,7 % Auftragsbestand 5.659 5.222 +8,4 % 5.659 5.222 +8,4 % Umsatz 3.219 2.976 +8,2 % 1.050 995 +5,5 % EBIT 471 467 +1,0 % 163 164 -0,3 % EBIT-Marge 14,6 % 15,7 % -110 bp 15,5 % 16,5 % -100 bp Operatives EBIT 526 463 +13,8 % 179 159 +12,5 % Operative EBIT-Marge 16,4 % 15,5 % +90 bp 17,0 % 16,0 % +100 bp Division CVS Auftragseingang 2.667 2.861 -6,8 % 783 823 -4,9 % Auftragsbestand 1.710 1.838 -7,0 % 1.710 1.838 -7,0 % Umsatz 2.622 2.922 -10,3 % 833 915 -8,9 % EBIT 228 279 -18,3 % 72 70 +2,8 % EBIT-Marge 8,7 % 9,6 % -90 bp 8,7 % 7,7 % +100 bp Operatives EBIT 264 314 -15,9 % 88 91 -4,0 % Operative EBIT-Marge 10,1 % 10,7 % -60 bp 10,5 % 10,0 % +50 bp

Medienkontakt: Claudia Züchner | Pressesprecherin Corporate/Finanzkommunikation | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 2582; E claudia.zuechner@knorr-bremse.com Kontakt Investor Relations: Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 0593; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com Über Knorr-Bremse Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Mehr als 32.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Haftungsausschluss Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind - wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld - stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Knorr-Bremse AG wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "ausgehen", "rechnen mit", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Knorr-Bremse AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Diese Veröffentlichung kann - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen.



30.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News