SIG Group AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

SIG Group AG: SIG stellt Weichen zur Optimierung der Wertschöpfung



30.10.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG

30. Oktober 2025 SIG stellt Weichen zur Optimierung der Wertschöpfung Beim heutigen Investor Update in Zürich stellt SIG den Fahrplan zur Verbesserung der Performance vor. Die Schwerpunkte sind die Optimierung des Portfolios, Verbesserungen der Kostenstruktur und eine konsequente Kapitaldisziplin. Ola Rollén, Präsident des Veraltungsrats: "Obwohl sich das Marktumfeld im zweiten Halbjahr 2025 verschlechtert hat, profitiert unser Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen weiterhin von bedeutenden Wettbewerbsvorteilen, die in den letzten Jahren zu Marktanteilsgewinnen geführt haben. Durch die Anwendung unseres führenden Geschäftsmodells mit Aseptik-Technologie und Systemlösungen auf das Standbeutel- und Teile des Bag-in-Box-Geschäfts sehen wir eine einzigartige Chance, in Zukunft neue Märke für aseptische Lösungen zu erschliessen. Die heute angekündigten Massnahmen richten das Unternehmen nahe dem Tiefpunkt des Zyklus neu aus und sind die Basis für künftige Wertschöpfung." SIG legt den Fokus auf drei Themen, um die Wertschöpfung in Zukunft voranzutreiben: Portfoliooptimierung hin zu hoch differenzierten aseptischen Systemlösungen

Massnahmen zur Verbesserung der Performance in einem anspruchsvollen Marktumfeld

Umsetzung einer disziplinierten Kapitalallokation, einschliesslich der Einführung des EBIT als wichtige Steuerungsgrösse anstelle des EBITDA Diese Massnahmen sollen insgesamt zu einer Verbesserung der mittelfristigen Marge um 150 Basispunkte nach Inflation führen. Prognose für 2026 SIG erwartet für 2026 währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen ein Umsatzwachstum in Höhe von 0 bis 2%. Dies berücksichtigt die anhaltend verhaltenen Marktbedingungen, die teilweise durch SIGs Fähigkeit kompensiert werden, das Marktwachstum zu übertreffen. Für 2026 wird eine bereinigte EBIT-Marge über dem Niveau von 2025 erwartet, während die Nettoinvestitionen einschliesslich Leasingzahlungen voraussichtlich in einer Bandbreite von 6 bis 8% des Umsatzes liegen werden. Mittelfristige Prognose Mittelfristig, wenn sich die Marktbedingungen voraussichtlich normalisieren werden, erwartet SIG währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen ein Umsatzwachstum von 3 bis 5%. In Bezug auf die Profitabilität wird erwartet, dass die erwähnten Massnahmen zur Performanceverbesserung die bereinigte EBIT-Marge um 150 Basispunkte auf über 16,5% anheben werden. Die Nettoinvestitionen einschliesslich Leasingzahlungen werden voraussichtlich zwischen 6 und 8% des Umsatzes liegen, wobei sichergestellt wird, dass die Investitionen in den Bereichen mit dem grössten Werthebel getätigt werden. Der Nettoverschuldungsgrad soll bis 2027 unter 2,5x sinken und mittelfristig weiter auf etwa 2,0x verbessert werden. Nach der Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025 rechnet SIG damit, die Dividendenzahlungen ein Jahr später mit einer Ausschüttungsquote von 30 bis 50% des bereinigten Nettogewinns wieder aufzunehmen. Kontakt für Investoren: Ingrid McMahon

Director Investor Relations

Tel.: +41 52 543 1224

E-Mail: Ingrid.mcmahon@sig.biz Medienkontakt: Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communications

Tel.: +41 44 202 5238

E-Mail: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency



Über SIG SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für vielfältige Produkte, smartere Produktionswerke und vernetzte Verpackungen anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und wir streben danach, ein regeneratives System für Lebensmittelverpackungen zu schaffen. Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.600 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2024 produzierte SIG 57 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,3 Milliarden. SIG hat ein AAA ESG-Rating von MSCI, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen unter www.sig.biz .

Disclaimer and cautionary statement The information contained in this media release and in any link to our website indicated herein is not for use within any country or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not authorized to access or use any such information. This media release contains "forward-looking statements" that are based on our current expectations, assumptions, estimates and projections about us and our industry. Forward-looking statements include, without limitation, any statement that may predict, forecast, indicate or imply future results, performance or achievements, and may contain the words "may", "will", "should", "continue", "believe", "anticipate", "expect", "estimate", "intend", "project", "plan", "will likely continue", "will likely result", or words or phrases with similar meaning. Undue reliance should not be placed on such statements because, by their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties, including, without limitation, economic, competitive, governmental and technological factors outside of the control of SIG Group AG ("SIG", the "Company" or the "Group"), that may cause SIG's business, strategy or actual results to differ materially from the forward-looking statements (or from past results). For any factors that could cause actual results to differ materially from the forward-looking statements contained in this media release, please see our prospectus for the offering and listing of senior bonds notes in March 2025. SIG undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. It should further be noted that past performance is not a guide to future performance. Please also note that quarterly results are not necessarily indicative of the full-year results. Persons requiring advice should consult an independent adviser. The declaration and payment by the Company of any future dividends and the amounts of any such dividends will depend upon SIG's ability to maintain its credit rating, its investments, results, financial condition, future prospects, profits being available for distribution, consideration of certain covenants under the terms of outstanding indebtedness and any other factors deemed by the members of the board of directors to be relevant at the time, subject always to the requirements of applicable laws. Some financial information in this media release has been rounded and, as a result, the figures shown as totals in this media release may vary slightly from the exact arithmetic aggregation of the figures that precede them. In this media release, we utilize certain alternative performance measures, including but not limited to EBITDA, adjusted EBITDA, adjusted EBITDA margin, net capex, adjusted net income, free cash flow and net leverage ratio that in each case are not defined in IFRS Accounting Standards. These measures are presented as we believe that they and similar measures are widely used in the markets in which we operate as a means of evaluating a company's operating performance and financing structure. Our definition of and method of calculating the alternative performance measures stated above may not be comparable to other similarly titled measures of other companies and are not measurements under IFRS Accounting Standards or other generally accepted accounting principles, are not measures of financial condition, liquidity or profitability and should not be considered as an alternative to profit from operations for the period or operating cash flows determined in accordance with IFRS Accounting Standards, nor should they be considered as substitutes for the information contained in our consolidated financial statements. You are cautioned not to place undue reliance on any alternative performance measures and ratios not defined in IFRS Accounting Standards included in this media release. Alternative performance measures For additional information about alternative performance measures used by management that are not defined in IFRS Accounting Standards, including definitions and reconciliations to measures defined in IFRS Accounting Standards, please refer to the link below: Alternative performance measures - SIG - for better

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: SIG Investor Update 251030 Deutsch

Ende der Adhoc-Mitteilung