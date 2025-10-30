DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag 30. Oktober

=== *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 3Q *** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 9 Monate (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 2. Quartal: +0,3% gg Vq *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Erwerbstätigkeit September 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 3Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q *** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober HVPI PROGNOSE: +3,1% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +14.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: 0,0% gg Vq 2. Quartal: -0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,2% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 2. Quartal: -0,1% gg Vq *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,2% gg Vj 2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 95,7 zuvor: 95,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,0 zuvor: -10,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,2 Vorbschätzung: -14,2 zuvor: -14,9 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober *** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 2. Quartal: +3,8% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,7% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00% *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 9 Monate 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate *** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q *** 21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% *** - KR/US-Präsident Trump, Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 3Q ===

