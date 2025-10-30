DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.47 Uhr 65 Punkte auf 24.270. In den Handel gegangen war er mit 24.230 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.341 und das Tagestief bei 24.140 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 745 Kontrakte.
October 30, 2025 01:48 ET (05:48 GMT)
