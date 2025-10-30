DJ Lufthansa bestätigt nach solidem Quartal die Prognose

DOW JONES--Die Lufthansa Group hat im dritten Quartal den höchsten Umsatz in ihrer Unternehmensgeschichte erzielt, operativ aber weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Das war einem Rückgang bei der Technik-Sparte geschuldet, deren Ergebnis von Zöllen und negativen Wechselkurseffekten belastet wurde. Die Jahresprognose bestätige der im MDAX notierte Airline-Konzern trotz der weiter bestehenden globalen Unsicherheiten.

Der Konzernumsatz stieg im Zeitraum Juli bis September um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 1,33 Milliarden Euro um 1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die bereinigte EBIT-Marge verringerte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 11,9 Prozent. Während die Lufthansa Technik einen deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses von 161 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 130 Millionen verbuchten musste, konnte das Cargo-Geschäft den operativen Gewinn steigern, und die Konzern-Airlines erwirtschafteten ein bereinigtes EBIT auf Vorjahresniveau.

Unter dem Strich blieb ein Konzerngewinn von 966 Millionen Euro bzw 0,81 Euro pro Aktie, jeweils 12 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, was einem einmaligen steuerlichen Sondereffekt geschuldet sei.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 11,3 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 1,32 Milliarden Euro, und einem Konzerngewinn von 1,04 Milliarden Euro gerechnet.

Für 2025 erwartet der Konzern weiterhin ein bereinigtes EBIT signifikant über dem Vorjahreswert von 1,65 Milliarden Euro. Der Konzern definiert "signifikant" intern als "mindestens 10 Prozent." Der bereinigte freie Cashflow soll im Gesamtjahr weiterhin auf dem Vorjahresniveau von 840 Millionen Euro liegen. Darin enthalten sind Nettoinvestitionen, vor allem für Erneuerung der Konzernflotte, in Höhe von 2,7 bis 3,3 Milliarden Euro.

