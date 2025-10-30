EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

GRAZ, 30. OKTOBER 2025. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im dritten Quartal 2025 eine solide Geschäftsentwicklung. Der Auftragseingang setzte seinen positiven Trend fort und stieg im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 14,5%.



Während der Auftragseingang weiter zunahm, blieb die Rentabilität (vergleichbare EBITA-Marge) mit 8,9% stabil (Q3 2024: 8,9%). Der Umsatz blieb auf einem niedrigeren Niveau, was auf die Auswirkungen des geringeren Auftragsvolumens im Vorjahr und negative Umrechnungseffekte durch den stärkeren Euro zurückzuführen ist. Das Konzernergebnis sank um 6% im Vergleich zum dritten Quartal 2024, während die Konzernergebnis-Marge von 5,8% auf 5,9% anstieg.



Wachstum durch Energieerzeugung und Pulp & Paper

Das solide Wachstum des Auftragseingangs im dritten Quartal 2025 wurde durch die starke Nachfrage im Bereich der Energieerzeugung angetrieben, die sich in den Geschäftsbereichen Pulp & Paper, Hydropower und Environment & Energy widerspiegelte:



Der Geschäftsbereich Pulp & Paper verzeichnete aufgrund von Großprojekten in Asien und Europa einen signifikanten Anstieg des Auftragseingangs auf 935,7 MEUR (+93,8% vs. Q3 2024). In Deutschland gingen infolge neuer Vorschriften zur Rückgewinnung von Phosphor und strengerer Umweltstandards mehrere Aufträge für Klärschlammverbrennungsanlagen ein. In China erhielt ANDRITZ in diesem Jahr den vierten Auftrag für eine komplette Kraftzellstoffanlage, was den anhaltenden Trend zur Rückwärtsintegration in der chinesischen Papierindustrie verdeutlicht.



Im Geschäftsbereich Hydropower stieg der Auftragseingang auf 524,5 MEUR stark an (+17,3% vs. Q3 2024), unterstützt durch umfangreiche Modernisierungsprojekte in Südosteuropa und Asien. Dazu zählen die Modernisierung des Wasserkraftwerks Formin in Slowenien, nahe dem ANDRITZ-Hauptsitz in Graz, sowie des Wasserkraftwerks Rajjaprabha in Thailand. Der weltweit anhaltende Trend zu erneuerbaren Energien veranlasst Versorgungsunternehmen und private Investoren, bestehende Wasserkraftanlagen zu modernisieren und in neue Anlagen zu investieren, wodurch Wasserkraft als Eckpfeiler der erneuerbaren Energiezukunft gestärkt wird.



Im Geschäftsbereich Metals sank der Auftragseingang im dritten Quartal 2025 auf 295,8 MEUR gegenüber dem hohen Auftragsniveau im Vergleichsquartal des Vorjahrs (-53,4% vs. Q3 2024), während der Auftragseingang im Bereich Environment & Energy unter anderem durch den Erhalt mehrerer großer Aufträge für Rauchgasreinigungsanlagen in Europa und den USA auf 424,0 MEUR stieg (+25,1% vs. Q3 2024).



Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von ANDRITZ, erklärte: "Insgesamt sind wir mit unseren Ergebnissen für das dritte Quartal zufrieden. Sie unterstreichen das Potenzial von ANDRITZ, von der wachsenden Nachfrage im Bereich der Energieerzeugung zu profitieren. Trotz des schwierigen Marktumfelds konnten wir das vierte Quartal in Folge einen starken Auftragseingang verzeichnen. Das Wachstum im Auftragseingang wurde vor allem durch Projekte in Europa, Asien und Nordamerika vorangetrieben. Bislang haben die kürzlich eingeführten US-Zölle keine wesentlichen direkten Auswirkungen auf unser Geschäft, wir beobachten die Entwicklungen jedoch weiterhin genau."



Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

ANDRITZ bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025. Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 8,0 Mrd. EUR und 8,3 Mrd. EUR liegen, bei einer vergleichbaren EBITA-Marge zwischen 8,6% und 9,0% (ohne nicht-operative Positionen). Aufgrund der Abschwächung wichtiger operativer Währungen wie des brasilianischen Real, des US-Dollars und des chinesischen Renminbi gegenüber dem Euro erwartet ANDRITZ, dass Umsatz und vergleichbare EBITA-Marge am unteren Ende des Prognosekorridors liegen werden.



WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN AUF EINEN BLICK Einheit Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 +/- Q3 2025 Q3 2024 +/- 2024 Umsatz MEUR 5.538,4 6.028,1 -8,1% 1.886,9 2.041,5 -7,6% 8.313,7 - Pulp & Paper MEUR 2.084,0 2.605,3 -20,0% 705,3 867,3 -18,7% 3.461,1 - Metals MEUR 1.217,8 1.350,2 -9,8% 424,0 456,2 -7,1% 1.811,2 - Hydropower MEUR 1.175,2 1.032,5 +13,8% 399,7 368,8 +8,4% 1.537,9 - Environment & Energy MEUR 1.061,4 1.040,1 +2,0% 357,9 349,2 +2,5% 1.503,5 Auftragseingang MEUR 6.906,6 5.748,5 +20,1% 2.180,0 1.903,1 +14,5% 8.276,9 - Pulp & Paper MEUR 2.669,0 1.968,2 +35,6% 935,7 482,9 +93,8% 2.779,8 - Metals MEUR 1.168,1 1.304,2 -10,4% 295,8 634,1 -53,4% 1.707,2 - Hydropower MEUR 1.869,9 1.228,9 +52,2% 524,5 447,2 +17,3% 2.170,5 - Environment & Energy MEUR 1.199,6 1.247,2 -3,8% 424,0 338,9 +25,1% 1.619,4 Auftragsstand (per ultimo) MEUR 10.799,3 9.382,5 +15,1% 10.799,3 9.382,5 +15,1% 9.749,9 EBITDA MEUR 577,8 634,9 -9,0% 203,5 211,5 -3,8% 887,9 EBITDA-Marge % 10,4 10,5 - 10,8 10,4 - 10,7 Vergleichbares EBITA MEUR 470,8 510,1 -7,7% 167,6 181,5 -7,7% 742,8 Vergleichbare EBITA-Marge % 8,5 8,5 - 8,9 8,9 - 8,9 EBITA MEUR 448,6 507,1 -11,5% 159,9 174,1 -8,2% 713,0 EBITA-Marge % 8,1 8,4 - 8,5 8,5 - 8,6 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) MEUR 397,3 469,7 -15,4% 139,5 160,5 -13,1% 661,9 Finanzergebnis MEUR 8,6 -9,7 +188,7% 9,1 -1,1 +927,3% -15,4 Ergebnis vor Steuern (EBT) MEUR 405,9 460,0 -11,8% 148,6 159,4 -6,8% 646,5 Konzernergebnis

(vor Abzug von nicht

beherrschenden Anteilen) MEUR 302,9 342,2 -11,5% 111,3 118,4 -6,0% 496,5 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit MEUR 313,5 404,0 -22,4% 144,8 95,5 +51,6% 636,5 Investitionen MEUR 164,0 156,5 +4,8% 65,6 49,5 +32,5% 237,5 Unverwässertes Ergebnis

je nennwertloser Stückaktie EUR 3,10 3,45 -10,1% 1,14 1,20 -4,9% 5,02 Verwässertes Ergebnis

je nennwertloster Stückaktie EUR 3,09 3,43 -10,1% 1,14 1,19 -4,7% 4,99 Beschäftigte

(per ultimo, ohne Lehrlinge) - 30.504 30.171 +1,1% 30.504 30.171 +1,1% 30.003

Alle Zahlen gemäß IFRS. Bei der Summierung gerundeter Beträge und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen Rechendifferenzen auftreten.

MEUR = Millionen Euro. EUR = Euro.



