EQS-News: Andritz AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen
GRAZ, 30. OKTOBER 2025. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichnete im dritten Quartal 2025 eine solide Geschäftsentwicklung. Der Auftragseingang setzte seinen positiven Trend fort und stieg im Vergleich zum dritten Quartal 2024 um 14,5%.
Alle Zahlen gemäß IFRS. Bei der Summierung gerundeter Beträge und Prozentangaben können durch Verwendung automatischer Rechenhilfen Rechendifferenzen auftreten.
30.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)316 6902-0
|Fax:
|+43 (0)316 6902-415
|E-Mail:
|welcome@andritz.com
|Internet:
|www.andritz.com
|ISIN:
|AT0000730007
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2220696
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2220696 30.10.2025 CET/CEST