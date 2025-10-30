EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft
Vossloh erzielt auch im dritten Quartal gutes Umsatz- und EBIT-Wachstum
Werdohl, 30. Oktober 2025. Die ersten neun Monate verliefen für die Vossloh AG ("Vossloh") erfolgreich, was sich unter anderem in einem deutlichen Umsatz- und EBIT-Wachstum im dritten Quartal widerspiegelt. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 % auf 325,9 Mio.€ (Vorjahr: 298,7 Mio.€) und erreichte nach neun Monaten 2025 insgesamt 908,5 Mio.€ (Vorjahr: 859,6 Mio.€), was einem Anstieg von 5,7 % entspricht. Alle Geschäftsbereiche trugen zum Wachstum nach neun Monaten bei. Das EBIT wurde im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um 13,4 % auf 31,3 Mio.€ verbessert, die EBIT-Marge legte im Berichtsquartal entsprechend auf 9,6 % zu (Vorjahr: 9,2 %). Das kumulierte EBIT nach neun Monaten 2025 belief sich auf 76,2 Mio.€ und erreichte damit in etwa das Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 77,1 Mio.€).
"Die spürbaren Umsatz- und EBIT-Verbesserungen im dritten Quartal untermauern unsere Zuversicht für das Gesamtjahr 2025. Der Markt für Bahninfrastruktur ist trotz der zunehmenden globalen Unsicherheiten weiterhin intakt und die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen unverändert hoch. Die Integration von Sateba wird unsere Position als global agierendes und führendes Unternehmen in der Bahninfrastruktur namentlich in Europa zusätzlich stärken", kommentiert Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG.
Der Auftragseingang nach neun Monaten 2025 belief sich auf 948,5 Mio.€ und lag erwartungsgemäß unter dem Rekordwert des Vorjahres (1.025,7 Mio.€). Im starken dritten Quartal wurden im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26,8 % höhere Auftragseingänge erzielt. Die Book-to-Bill-Quote nach neun Monaten von 1,04 unterstreicht eine anhaltend hohe Nachfrage im dynamischen Bahninfrastrukturmarkt. Im dritten Quartal 2025 konnten unter anderem höhere Aufträge für Weichensysteme in Schweden und Portugal sowie für die Lieferung von Schienenbefestigungssystemen für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke in China gewonnen werden. Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 bleibt mit 856,3 Mio.€ auf einem hohen Niveau und lag leicht über dem Vorjahreswert von 852,3 Mio.€.
Das Konzernergebnis nach neun Monaten 2025 betrug 51,7 Mio.€ und lag vor allem aufgrund höherer Zinsaufwendungen leicht unter dem Vorjahreswert von 56,6 Mio.€. Auf das Ergebnis je Aktie von 2,12 € (Vorjahr: 2,70 €) wirkte sich auch die höhere Anzahl ausstehender Aktien im Jahr 2025 aus.
Hoher Free Cashflow im dritten Quartal erzielt
Core Components: Starke Umsatz- und EBIT-Entwicklung im dritten Quartal
Customized Modules mit anhaltend positiver Entwicklung
Lifecycle Solutions weiter mit hoher Nachfrage und spürbarem Umsatzplus
Zahl der Mitarbeitenden legt weiter deutlich zu
Prognose für 2025 nach Abschluss der Sateba-Übernahme angepasst
Zusätzliche Wachstumspotenziale und Verbesserung der Profitabilität dank der Sateba Integration
Über Vossloh:
Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.
Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.
Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.
