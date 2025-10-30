Berlin (ots) -Nach mehr als 16 Jahren an der Spitze übergibt Lotao-Gründer Stefan Fak zum 31. Oktober 2025 die Geschäftsführung an Alexander Drees. Fak hat das Unternehmen seit der Gründung entscheidend geprägt - von den Anfängen als Start-up bis hin zur etablierten Bio-Food-Marke innerhalb der Zertus-Gruppe.Lotao begann mit einer Leidenschaft für außergewöhnliche Reissorten und hat sich seither konsequent weiterentwickelt: vom Spezialisten für hochwertige Bio-Reisprodukte zu einer innovativen Marke für pflanzliche Fertiggerichte und Proteinprodukte. Diese Entwicklung folgt der ursprünglichen Vision, Genuss, Nachhaltigkeit und Verantwortung zu verbinden.Seit der Gründung steht Lotao für 100 % Bio - gestern, heute und in Zukunft. Das Unternehmen arbeitet eng mit Bäuerinnen und Bauern sowie Kooperativen zusammen, um faire Bedingungen, ökologische Bewirtschaftung und höchste Produktqualität sicherzustellen.Mit seiner Innovationskraft, nachhaltigen Ausrichtung und seinem sozialen Engagement hat Lotao den Markt über viele Jahre geprägt. Der Erfolg basiert auf einem engagierten Team sowie einem starken Netzwerk aus Handelspartner:innen, Produzent:innen und Medien.Mit Alexander Drees übernimmt ein erfahrener Manager, der die erfolgreiche Entwicklung von Lotao fortsetzen und neue Wachstumsimpulse setzen wird. Bereits ab November 2025 erweitert das Unternehmen sein Portfolio um vegane Gyros- und Kebab-Spezialitäten sowie italienische Ravioli auf Basis des beliebten Veggie Hacks.Zum Führungswechsel bedankt sich Lotao bei allen Wegbegleiter:innen für die langjährige Unterstützung. Der Pioniergeist und die Begeisterung von Stefan Fak für hochwertige pflanzliche Bio-Lebensmittel bleiben Teil der DNA des Unternehmens.Pressekontakt:Katharina KahlmeierLeitung Marketing & E-CommerceKatharina.Kahlmeier@lotao.deOriginal-Content von: Lotao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181323/6147885