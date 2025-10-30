DJ Volkswagen schneidet im 3. Quartal besser als befürchtet ab

DOW JONES--Volkswagen hat im dritten Quartal trotz des widrigen Umfelds in der Autobranche und hohen Belastungen infolge der Neuausrichtung bei Porsche besser abgeschnitten als von vielen Analysten befürchtet. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis liegen über den Konsensschätzungen des Marktes. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Wolfsburger DAX-Konzern.

In den drei Monaten kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 2,3 Prozent auf 80,305 Milliarden Euro. Analysten haben im Mittel nur 76,747 Milliarden Euro erwartet. Operativ fiel ein Verlust von 1,3 Milliarden Euro nach einem Plus von 2,833 Milliarden Euro an, die entsprechende Marge lag bei minus 1,6 nach plus 3,6 Prozent im Vorjahr. Analysten mit einer negativen Marge von 2,2 Prozent gerechnet.

Für das Gesamtjahr peilt VW weiter einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau. Die operative Rendite soll zwischen 2 und 3 Prozent liegen.

