VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-29
|NL0009272749
|3938777.000
|385299301.67
|97.8221
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-29
|NL0009272772
|513000.000
|37816972.47
|73.7173
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-29
|NL0009272780
|360000.000
|30774721.80
|85.4853
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-29
|NL0009690239
|8310404.000
|312210985.88
|37.5687
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-29
|NL0009690247
|2598390.000
|45135043.57
|17.3704
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-29
|NL0009690254
|2426537.000
|30358886.63
|12.5112
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-29
|NL0010273801
|2681000.000
|51403350.16
|19.1732
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-29
|NL0010731816
|858000.000
|73782534.20
|85.9936
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-29
|NL0011683594
|79900000.000
|3600727745.67
|45.0654
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-29
|NL0010408704
|30103010.000
|1100914431.83
|36.5716
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-29
|NL0009272764
|328000.000
|20797164.14
|63.4060
© 2025 PR Newswire