Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 30
|29/10/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|271087.00
|6.1605
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|29/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|82099650.00
|511173196.09
|6.2263
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|29/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19405789.13
|5.7076
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|270921.81
|6.1737
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19214377.00
|117394609.50
|6.1097
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|29/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1475578.44
|5.4093
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|29/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|253865258.48
|7.0109
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|29/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30922480.55
|6.0395
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|29/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|44800000.00
|229746567.55
|5.1283
