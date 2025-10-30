DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schweden findet wegen Allerheiligen am 1. November lediglich ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank hat zum zweiten Mal in Folge die Zinsen gesenkt, um zu verhindern, dass sich der jüngste Rückgang bei den Beschäftigtenzahlen zu einem ernsthaften Problem entwickelt. Die Entscheidung, den Schlüsselzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent zu senken, fiel im Offenmarktausschuss mit zwei Gegenstimmen: Gouverneur Stephen Miran votierte für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, der Präsident der Kansas-City-Fed, Jeffrey Schmid, stimmte für eine Beibehaltung des Zinsniveaus. "Ein anderes Bild des Arbeitsmarktes hat die jüngsten Zinssenkungen gerechtfertigt", sagte Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Pressekonferenz. Die Risiken für den Arbeitsmarkt hätten zugenommen - sowohl das Angebot als auch die Nachfrage nach Arbeitskräften hätten sich abgeschwächt. Das Jobwachstum habe sich signifikant verlangsamt. Die Zinssenkung sei ist "weiterer Schritt in Richtung einer neutraleren Geldpolitik", sagte Powell. Powell sagte, die Ratsmitglieder hätten bei der aktuellen Sitzung "stark unterschiedliche Ansichten" darüber gehabt, wie mit der Geldpolitik weiter verfahren werden solle. Eine weitere Zinssenkung bei der Sitzung im Dezember sei "weit davon entfernt, eine ausgemachte Sache zu sein". Die Risiken für die Inflation seien nach oben und für den Arbeitsmarkt nach unten gerichtet, und die Zentralbanker hätten unterschiedliche Risikobereitschaft erkennen lassen. "Wenn man das zusammennimmt, gibt es sehr unterschiedliche Ansichten", erklärte Powell. "Wir haben noch keine Entscheidung für Dezember getroffen und werden uns die uns vorliegenden Daten ansehen."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCOUT24 (07:30; 15:00 Analystenkonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24 Umsatz 164 +14% 5 144 EBITDA* 103 +14% 6 91 EBITDA-Marge* 63,1 -- 5 62,9 Ergebnis nach Steuern 56 +12% 4 50 Ergebnis je Aktie 0,77 +12% 4 0,69 -*aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

VOLKSWAGEN (07:30; 09:00 Analystenkonferenz und PK)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24 Umsatz 76.747 -2% 8 78.478 Umsatz Sparten: - Core 34.000 +5% 5 32.472 - Progressive 15.423 +1% 6 15.322 - Sport Luxury 8.245 +1% 6 8.204 - Cariad 327 +45% 5 225 - Mobility 13.486 +0,3% 3 13.445 Operatives Ergebnis Sparten: - Core 1.471 +43% 3 1.029 - Progressive 402 +280% 5 106 - Sport Luxury -577 -- 5 867 - Cariad -476 -- 5 -876 - Mobility 873 +18% 4 739

PUMA (08:00; 15:00 Analystenkonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q25 ggVj Zahl 3Q24 Umsatz 1.976 -14% 15 2.308 EBIT 5,8 -98% 15 237 EBIT-Marge 0,2 -- 14 10,3 EBIT bereinigt 45 -81% 15 237 EBIT-Marge bereinigt 2,3 -- -- 10,3 Ergebnis nach Steuern/Dritten -57 -- 13 128 Ergebnis je Aktie -0,37 -- 13 0,86

Weitere Termine:

06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Absatzzahlen 3Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q

11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 9 Monate

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9 Monate

21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Santander: 0,115 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 2. Quartal: +0,3% gg Vq - AT 09:00 Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 3Q - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober HVPI PROGNOSE: +3,1% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +14.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: 0,0% gg Vq 2. Quartal: -0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,2% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vj - IT 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 2. Quartal: -0,1% gg Vq - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% BIP (1. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,2% gg Vj 2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 95,7 zuvor: 95,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,0 zuvor: -10,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,2 Vorbschätzung: -14,2 zuvor: -14,9 Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober - US 13:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 2. Quartal: +3,8% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,7% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq - DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0.2% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0.2% gg Vm/+2,4% gg Vj - EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 24.237,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 6.889,40 unv. E-Mini-Future Nasdaq-100 26.095,60 -0,1% Nikkei-225 (Tokio) 51.273,88 -0,1% Hang-Seng (Hongk.) 26.197,43 -0,6% Shanghai-Comp. 3.998,13 -0,5% Mittwoch: DAX 24.124,21 -0,6% DAX-Future 24.205,00 -0,7% XDAX 24.120,14 -0,0% MDAX 29.940,39 -1,0% TecDAX 3.672,18 -1,2% SDAX 16.871,15 -0,9% Euro-Stoxx-50 5.705,81 +0,0% Stoxx-50 4.787,29 +0,0% Dow-Jones 47.632,00 -0,2% S&P-500 6.890,59 -0,0% Nasdaq Composite 23.958,47 +0,5%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnet sich ein wenig veränderter Start am Donnerstag an Europas Börsen ab. Die US-Notenbank hat am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt und ein Ende des Bilanzabbaus ab Dezember angekündigt. Die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs hatte die Börsen im Anschluss an die Entscheidung zeitweise belastet. Fed-Chairman Jerome Powell erklärte, eine weitere Senkung im Dezember sei "alles andere als sicher". Die meisten Analysten halten eine Senkung aber für wahrscheinlich. Aus Marktsicht relevanter als die Fed-Entscheidung ist das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping in Südkorea. Dieses war bereits nach 90 Minuten beendet. Trump sprach von einem "großartigen Treffen" und kündigte Zollsenkungen an. Im Gegenzug scheint China Zugeständnisse bei der Ausfuhr von Seltenen Erden gemacht zu haben. Im Handel ist man allerdings vorsichtig angesichts noch fehlender konkreter Details. Zugleich hat Trump die Wiederaufnahme von Nukleartests angekündigt. Im Vergleich zur US-Notenbank und dem Trump/Xi-Treffen dürfte die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag recht geräuschlos ablaufen. Es wird

