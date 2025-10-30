Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
Zürich, 30. Oktober 2025
Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust - Redimensionierung der UK-Aktivitäten
Der Verwaltungsrat der Bellevue Healthcare Trust plc (LSE: BBH) hat sich im Rahmen seiner Strategieüberprüfung vor dem Hintergrund der stark rückläufigen Marktkapitalisierung von aktuell GBP 146 Mio. und des zunehmend schwierigeren Umfeldes für UK Investment Trusts entschieden, der nächsten ausserordentlichen Generalversammlung zu empfehlen, die Verwaltung des Trusts einem neuen Investment-Manager zu übertragen.
Die Bellevue Group wird aufgrund der Veränderung beim Bellevue Healthcare Trust die Aktivitäten in UK redimensionieren und so das Geschäftsmodell weiter fokussieren.
Media Relations: Jürg Stähelin, IRF
Bellevue
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bellevue Group AG
|Theaterstrasse 12
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 267 67 00
|Fax:
|+41 44 267 67 01
|E-Mail:
|info@bellevue.ch
|Internet:
|www.bellevue.ch
|ISIN:
|CH0028422100
|Valorennummer:
|A0LG3Z
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2220874
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2220874 30.10.2025 CET/CEST