Der Kurs des Bitcoins hat sich zuletzt sehr schwach entwickelt, doch die Mutter aller Kryptowährungen könnte bald nach oben ausbrechen, so eine Analystenthese. Das steckt dahinter. Obwohl sich der Bitcoin-Kurs derzeit in einer Spanne zwischen 107.000 und 125.000 US-Dollar seitwärts bewegt, äußern einige charttechnische Analysten Bedenken. Sie warnen, dass nach dem Ende des jüngsten Aufwärtstrends die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar ...

