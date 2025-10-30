The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2025
ISIN Name
FR0013399029 ACCOR 19/26
XS0204377310 HSBC BANK 04/30 FLR MTN
XS1314321941 ZYPERN 15/25 MTN
EU000A284451 EU 20/25 MTN
DE000LB2BJV4 LBBW FZA NH 21/25
XS2551489821 NRW.BANK MTI 22/25 DL
DE000DFK0ML8 DZ BANK IS.A1659
DE000HLB78F0 LB.HESS.THR.CARRARA11C/22
XS2250383762 HUAFA 2020 I 20/25
DE000DJ9AP02 DZ BANK IS.A2748
DE000A30VG50 VERIANOS SE ANL 22/25
USU83574AD26 SOTHEBYS 20/27 REGS
DE000HEL0BE2 LB.HESS.THR.CARRARA12C/24
DE000A12BS94 HMT EURO AKTIEN SOLVENCY INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2025
ISIN Name
FR0013399029 ACCOR 19/26
XS0204377310 HSBC BANK 04/30 FLR MTN
XS1314321941 ZYPERN 15/25 MTN
EU000A284451 EU 20/25 MTN
DE000LB2BJV4 LBBW FZA NH 21/25
XS2551489821 NRW.BANK MTI 22/25 DL
DE000DFK0ML8 DZ BANK IS.A1659
DE000HLB78F0 LB.HESS.THR.CARRARA11C/22
XS2250383762 HUAFA 2020 I 20/25
DE000DJ9AP02 DZ BANK IS.A2748
DE000A30VG50 VERIANOS SE ANL 22/25
USU83574AD26 SOTHEBYS 20/27 REGS
DE000HEL0BE2 LB.HESS.THR.CARRARA12C/24
DE000A12BS94 HMT EURO AKTIEN SOLVENCY INVESTMENT
© 2025 Xetra Newsboard