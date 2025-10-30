Volkswagen hat am Morgen die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Dabei bekam der Wolfsburger Autokonzern die schwierigen Bedingungen in der Autoindustrie und die Probleme bei seiner Tochtergesellschaft Porsche AG deutlich zu spüren. VW musste einen Milliardenverlust ausweisen. Die Aktie kann in einer ersten Reaktion dennoch zulegen.Laut Mitteilung des DAX-Konzerns fiel im dritten Quartal unter dem Strich ein Verlust von 1,07 Milliarden Euro an. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte VW ...

