Highlights

- Nano One erhält 5 Millionen CAD von NRCan für die Skalierung und Kommerzialisierung von One-Pot LFP

- Die Finanzierung unterstützt die geplante Expansion in Candiac, einschließlich der Entwicklung von LFP-Kathodenmaterialien für die Märkte stationärer Energiespeichersysteme (ESS), Verteidigung und Elektrofahrzeuge

- Die staatliche Unterstützung stärkt Kanadas Rolle beim Aufbau einer eigenen LFP-Lieferkette

Vancouver (Kanada), den 29. Oktober 2025 - Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) ("Nano One" oder das "Unternehmen"), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnikunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen des Energieinnovationsprogramms von Natural Resources Canada (NRCan) einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 5 Millionen CAD erhalten hat, um die Produktion von One-Pot-Lithium-Eisenphosphat (LFP)-CAM zu skalieren und die Kommerzialisierung voranzutreiben.

"Die kanadische Regierung ist stolz darauf, Nano One bei der Skalierung ihrer in Kanada entwickelten Batterieinnovation zu unterstützen. In einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage im Hinblick auf Batterien stark ansteigt, könnte ihre Arbeit nicht wichtiger sein. Wir zeigen der Welt, wie man sauberere, sicherere und nachhaltigere Lieferketten aufbaut. Diese patentierte Technologie, die hier bei uns entwickelt wurde, trägt dazu bei, Kanada als weltweit führenden Anbieter von Batteriematerialien der nächsten Generation zu positionieren - und beweist, dass Kanada die Welt mit Energie versorgen kann."

sagte der ehrenwerte Tim Hodgson, Minister für Energie und Rohstoffe

Die Finanzierung unterstützt die laufenden Arbeiten von Nano One in seinen Werken in Candiac (Québec) und Burnaby (British Columbia) bis zum 31. März 2027. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, die Entwicklung verschiedener Produktqualitäten von One-Pot-LFP fortzusetzen, um die Leistungsanforderungen in den Bereichen Energiespeichersysteme, Verteidigung, Elektrofahrzeuge und andere Anwendungen zu erfüllen. Sumitomo Metal Mining ist Projektpartner im Rahmen dieser NRCan-Förderung und wird technisches Know-how als Sachleistung einbringen.

Die Anlage in Candiac bleibt die Startrampe für das Wachstum von Nano One und eine wichtige Brücke zwischen Kundenvalidierung, ersten Umsätzen und der Demonstration der Technologie in produktionsnahen Anlagen, um zukünftige Lizenzierungsmöglichkeiten zu unterstützen. Als Demonstrationsanlage wird Candiac auch Serviceumsätze aus der Schulung von Lizenznehmern, kontinuierlichen Prozessverbesserungen und Produktoptimierungen generieren.

"Diese Investition stärkt unseren Weg zur Kommerzialisierung und festigt Kanadas Position als führendes Land in der Herstellung sauberer Technologien", sagte Dan Blondal, CEO von Nano One. "Wir sind der kanadischen Regierung dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung durch verschiedene Programme, darunter auch dieser Beitrag von NRCan, der uns dabei hilft, Risiken bei der Skalierung zu minimieren, die Kundenvalidierung voranzutreiben und langfristigen Wert für unsere Aktionäre auf unserem Weg zur kommerziellen Nutzung zu schaffen."

Stärkung der Batterie-Lieferketten in Nordamerika

Das Projekt baut auf der bestehenden finanziellen Unterstützung durch das US-Verteidigungsministerium, Next Generation Manufacturing Canada (NGen), Investissement Québec (MEIE) und Technoclimat (MELCCFP) auf. Es steht im Einklang mit den Bemühungen der G7, widerstandsfähige und diversifizierte Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien aufzubauen, um die Abhängigkeit von Lieferquellen aus einem einzigen Land zu verringern und die Energiesicherheit Nordamerikas zu stärken.

Die Finanzierung unterstützt die nächste Phase der Kapazitätserweiterung von Nano One in seinem Werk in Candiac von 200 Tonnen pro Jahr auf mindestens 800 Tonnen pro Jahr, mit der Flexibilität, mehr als 1.000 Tonnen pro Jahr zu erreichen, um die Kundennachfrage zu befriedigen. Dies ist ein weiterer Fortschritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung der One-Pot-LFP-Produktion und zum Aufbau lokaler Kapazitäten im Einklang mit den Prioritäten der Regierung für industrielle Widerstandsfähigkeit und Unabhängigkeit der Lieferkette.

Der Beitrag in Höhe von 5 Millionen CAD deckt die förderfähigen Betriebs- und Investitionsausgaben für die Skalierung, Produktentwicklung und Kommerzialisierung in beiden Werken ab und trägt dazu bei, Kanada als strategischen und sicheren Lieferanten von LFP für seine Verbündeten und Partner zu positionieren.

Über Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte "One-Pot"-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Produktion wird in Candiac, Québec, getestet und demonstriert, wobei auf bestehende Anlagen und jahrzehntelange Erfahrung bei der kommerziellen Herstellung von Lithium-Eisenphosphat (LFP) zurückgegriffen wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die "Design-One-Build-Many-Licensing"-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

Tel.: + 1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten erwarteten Finanzierung durch die kanadische Regierung/NRCan; Verwendung der Erlöse; laufende Produkt- und Prozessverbesserungen und Innovationen als potenzielle zusätzliche Einnahmequellen für das Unternehmen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen für die Abnahme der Produkte und Lizenzpakete des Unternehmens; Beschleunigung und Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle und zukünftige Kooperationen, die mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen, einschließlich Sumitomo, stattfinden oder stattfinden könnten; der Wert, die Funktionen und die beabsichtigten Vorteile der Technologie und Produkte des Unternehmens zum Aufbau widerstandsfähiger und nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien; die Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie und Produkte von Nano One für die Skalierung und Kommerzialisierung; die Erreichung der kommerziellen Produktion von LFP; die Lizenz-, Lieferketten-, Joint-Venture-Strategien, Chancen und potenziellen Lizenzvereinbarungen des Unternehmens; der Zweck der Erweiterung der Anlagen in Candiac und die Skalierbarkeit der entwickelten Technologie; und die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalunterstützung und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "vorhersehen", "planen", "beabsichtigen", "fortsetzen", "schätzen", "können", "werden", "sollten", "fortlaufend", "anvisieren", "Ziel", "potenziell" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "eintreten können", erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 25. März 2025 für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, in seinem MD&A für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81593Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81593&tr=1



