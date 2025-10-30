EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis

München, 30. Oktober 2025 - Die Cherry SE hat heute weitere Details zu den bereits am 20. Oktober 2025 per Ad-hoc-Meldung bekannt gegebenen vorläufigen Geschäftsergebnissen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Die vorläufigen Zahlen für Q3 2025 bestätigen den Konzernumsatz von 24,7 Mio. Euro (Q3 2024: 22,6 Mio. Euro) und weisen eine bereinigte EBITDA-Marge von -10,6 % (Q3 2024: -13,7 %) aus. Trotz der Verbesserung gegenüber dem Vorjahr blieben die Ergebnisse unter den internen Erwartungen: Die EBITDA-Entwicklung geht einher mit der konsequenten Lagerbestandsbereinigung in den Vertriebskanälen, die die Bruttogewinnmarge weiter belastete. Dennoch konnten die negativen Ergebniseffekte durch signifikant reduzierte operative Aufwendungen von 10,5 Mio. Euro (Q3 2024: 12,9 Mio. Euro) weitgehend kompensiert werden. Damit erreichte der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 70,7 Mio. Euro, was einem Rückgang von 16,0 % gegenüber den 84,2 Mio. Euro des Vorjahres entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge lag im Berichtszeitraum bei -6,9 %, nach -0,8 % im Jahr 2024. Innerhalb der einzelnen Segmente erzielte der Bereich GAMING & OFFICE PERIPHERALS im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 16,7 Mio. Euro (Q3 2024: 14,7 Mio. Euro) bei einem bereinigten EBITDA von 0,2 Mio. Euro (Q3 2024: -1,5 Mio. Euro). DIGITAL HEALTH & SOLUTIONS meldete im dritten Quartal 6,5 Mio. Euro Umsatz und 1,7 Mio. Euro bereinigtes EBITDA und verzeichnete damit zwar einen Umsatzanstieg gegenüber dem Wert des Vorjahresquartals von 6,4 Mio. Euro, jedoch einen Ergebnisrückgang im Vergleich mit den 2,2 Mio. Euro aus Q3 2024. Dies ist vor allem auf den Anstieg der Materialkosten und die Ausweitung der Produktionskapazitäten für Terminals zurückzuführen. Im Segment COMPONENTS führte die strategische Entscheidung, die Fertigung in Auerbach einzustellen und die Montage nach China auszulagern, zu Umsatzrückgängen, wobei Restrukturierungs- und Verlagerungskosten die negative EBITDA-Entwicklung des Segments maßgeblich beeinflussten. COMPONENTS erwirtschaftete im dritten Quartal 2025 1,5 Mio. Euro Umsatz (Q3 2024: 1,6 Mio. Euro) bei einem bereinigten EBITDA von -1,0 Mio. Euro (Q3 2024: -0,6 Mio. Euro). Durch das strikte Liquiditätsmanagement konnte die Cherry SE ihre Cash-Burn-Rate in den ersten neun Monaten 2025 auf -8,8 Mio. Euro (9M 2024: -37,7 Mio. Euro) senken. Die Barmittel beliefen sich zum 30. September 2025 auf 7,5 Mio. Euro (30.6.2025: 7,9 Mio. Euro). Gleichzeitig gelang der Gesellschaft eine weitere erfreuliche Reduktion des Lagerbestands auf 37,8 Mio. Euro (30.6.2025: 43,1 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag zum Periodenende bei 43,2 %. Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE: "Im Kontext der fordernden makroökonomischen Effekte bei gleichzeitig sensiblem Umgang mit unseren Cash-Mitteln ist es uns gelungen, wesentliche Performance-Metriken weiterzuentwickeln. Damit zeigt auch das dritte Quartal, dass unsere strategische Neuausrichtung konsequente Fortschritte macht. Obwohl die notwendige Bestandsbereinigung unsere Marge weiterhin belastet, konnten wir diesen Effekt durch striktes Kosten- und Liquiditätsmanagement substanziell abfedern. Unsere Priorität ist die weitere Stärkung der Bilanzstruktur. Strategisch setzen wir zudem die Straffung der Vertriebspartnerschaften und die Reduktion der Verwaltungskomplexität fort." Eine detaillierte Aufschlüsselung wichtiger vorläufiger Kennzahlen zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten wurden heute auf der Webseite des Unternehmens unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/presentations-webcasts veröffentlicht. Die vollständige Quartalsmitteilung wird wie geplant am 13. November 2025 auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens veröffentlicht. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

