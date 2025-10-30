Coinbase legt am heutigen Donnerstag die Zahlen für das dritte Quartal vor. Die Erwartungen sind hoch, doch Analysten sind sich uneins über die langfristigen Aussichten der Kryptobörse. Die Meinungen von JPMorgan, Barclays und Compass Point könnten unterschiedlicher kaum sein.Heute nach US-Börsenschluss ist es so weit: Coinbase öffnet seine Bücher. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Umsatz von 1,8 Milliarden Dollar, eine deutliche Steigerung gegenüber den 1,2 Milliarden aus dem Vorjahreszeitraum. ...

