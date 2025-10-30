Akquisition positioniert historische Marke für nächste Wachstumsphase

Das Technologieunternehmen Bending Spoons gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von AOL, dem Webportal und E-Mail-Anbieter, von Yahoo unterzeichnet hat. Die Übernahme wird voraussichtlich noch vor Ende des Jahres abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

"AOL ist ein ikonisches, beliebtes Unternehmen, das gesund ist, sich über die Zeit bewährt hat und unserer Meinung nach unausgeschöpftes Potenzial besitzt", sagte Luca Ferrari, CEO und Mitbegründer von Bending Spoons. "Unseren Schätzungen zufolge ist AOL einer der zehn meistgenutzten E-Mail-Anbieter der Welt mit einem äußerst treuen Kundenstamm von rund 8 Millionen täglich und 30 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Wir werden erheblich in das Produktangebot und das Unternehmen investieren, um ihm zum Aufschwung zu verhelfen. Bending Spoons hat noch nie ein erworbenes Unternehmen verkauft wir sind zuversichtlich, dass wir der richtige langfristige Verwalter für AOL sind, und freuen uns darauf, seinen großen, loyalen Kundenstamm über viele Jahre hinweg zu betreuen."

"AOL und Yahoo verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, und unser neues Team hat die Gelegenheit genutzt, AOL wieder auf Wachstumskurs zu bringen", sagte Jim Lanzone, CEO von Yahoo, Inc. "Diese Transaktion ermöglicht es uns, uns künftig noch stärker auf die ehrgeizigen Entwicklungspläne für Yahoos Kernprodukte zu konzentrieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass AOL unter der neuen Eigentümerschaft weiterhin erfolgreich ist."

Reed Rayman, Vorsitzender des Board of Directors von Yahoo und Partner bei Apollo, sagte: "Seit der Übernahme von Yahoo durch Apollo Funds im Jahr 2021 haben wir transformative Reinvestitionen in die digitalen Medienwerte des Unternehmens und seine Verbrauchertechnologien vorangetrieben, was zu einer starken Performance aller Yahoo-Angebote geführt hat. Wir sind davon überzeugt, dass AOL durch diese Transaktion in eine gute Position für die nächste Phase befördert wird, während Yahoo Investitionen in seine Flaggschiff-Angebote und KI-gestützten Erlebnisse beschleunigt."

AOL wäre die jüngste renommierte globale Marke im Portfolio von Bending Spoons. Im vergangenen Monat gab Bending Spoons eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Vimeo bekannt, deren Abschluss vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Vimeo-Aktionäre sowie der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, im vierten Quartal 2025 erwartet wird.

Fremdfinanzierung

Bending Spoons finanziert die AOL-Übernahme sowie künftige M&A-Transaktionen mit einem Fremdfinanzierungspaket in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar. Das Paket umfasst zugesagte Term Loan A- und Term Loan B-Fazilitäten sowie zusätzliche Revolving Credit Facility-Zusagen, die von führenden Banken bereitgestellt werden, darunter Banco BPM, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho, Société Générale, UniCredit und Wells Fargo. Das Term Loan B-Syndikat wird in den USA von J.P. Morgan Chase Bank N.A. und in Europa von BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan SE und UniCredit geführt.

"Wir schätzen die Unterstützung so vieler der führenden Banken der Welt und sehen dies als Bestätigung unserer Strategie und des gegenseitigen Vertrauens an, das wir im Laufe unserer langjährigen Zusammenarbeit mit vielen dieser Institute aufgebaut haben", fügte Ferrari hinzu. "Diese Finanzierung stärkt unsere Fähigkeit, auch künftig digitale Unternehmen weltweit mit einer langfristigen Perspektive zu übernehmen und zu transformieren."

Berater

Greenhill, ein Tochterunternehmen von Mizuho, und Wells Fargo fungierten bei der Übernahme als Finanzberater von Bending Spoons. Willkie Farr Gallagher LLP berät das Unternehmen rechtlich, während EY Advisory SpA und EY SLT finanzielle und steuerliche Due-Diligence-Prüfungen durchführten. Yahoo wurde in finanziellen Fragen von J.P. Morgan Securities LLC und Allen Company LLC beraten, mit rechtlicher Unterstützung durch Latham Watkins LLP sowie Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP.

Über Bending Spoons

Bending Spoons kauft und transformiert digitale Unternehmen. Dem Unternehmen gehören u.a. Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard und WeTransfer. Die Produkte des Unternehmens werden von mehr als einer Milliarde Menschen genutzt, wovon über 300 Millionen monatliche aktive Nutzer und 10 Millionen bezahlende Kunden sind, darunter die Mehrzahl der Fortune 500-Unternehmen.

Bending Spoons ist bestrebt, Übernahmen langfristig zu halten und hat noch nie ein erworbenes Unternehmen verkauft. Nach einer Übernahme investiert das Unternehmen normalerweise in ehrgeizige Bemühungen, die Technologie zu überarbeiten, die Benutzeroberfläche neu zu gestalten, die Veröffentlichung neuer Funktionen zu beschleunigen, das Marketing und die Monetarisierung zu optimieren und die Organisation neu zu strukturieren, um die langfristige Leistung zu verbessern.

Im Kern des Unternehmens befindet sich ein unablässiger Fokus auf Talentdichte und Spitzenleistungen am Arbeitsplatz. Bending Spoons hat allein im Jahr 2025 mehr als 600.000 Stellenbewerbungen erhalten, dies bei einer Stellenangebotsquote von 0,04 %, und hat zahlreiche erste Plätze bei Great Place to Work Awards belegt.

Weitere Informationen finden Sie unter bendingspoons.com.

Logos und Fotos von Bending Spoons: https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn.

Über Yahoo

Seit über 30 Jahren dient Yahoo als vertrauenswürdiger Wegweiser für Hunderte Millionen Menschen weltweit und unterstützt sie dabei, ihre großen und kleinen Ziele online durch unser Portfolio ikonischer Produkte zu erreichen. Für Werbetreibende bietet Yahoo Omnichannel-Lösungen und leistungsstarke Daten, um mit unseren Marken in Kontakt zu treten und Ergebnisse zu liefern.

