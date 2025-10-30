Eine Studie zeigt: Elektroautos verursachen zunächst mehr CO2 als Verbrenner - doch nach zwei Jahren verschiebt sich die Bilanz deutlich zugunsten der Stromer. Elektroautos verursachen einer Untersuchung zufolge zunächst mehr CO2 als Verbrenner - sind demnach aber langfristig deutlich klimafreundlicher. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie von Forschenden der Duke University in den USA, die diese Woche im Fachjournal PLOS Climate veröffentlicht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.