Eine Studie zeigt: Elektroautos verursachen zunächst mehr CO2 als Verbrenner - doch nach zwei Jahren verschiebt sich die Bilanz deutlich zugunsten der Stromer. Elektroautos verursachen einer Untersuchung zufolge zunächst mehr CO2 als Verbrenner - sind demnach aber langfristig deutlich klimafreundlicher. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie von Forschenden der Duke University in den USA, die diese Woche im Fachjournal PLOS Climate veröffentlicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n