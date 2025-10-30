SMT Scharf liefert für 9M/2025 starke Zahlen: 70,9 Mio. € Umsatz nach 47,9 Mio. € im Vorjahr (+48 %). Haupthebel sind die Vollkonsolidierung des JV Xinsha sowie mehr Projekte in der Tunnellogistik. Im Q3/2025 standen 20,8 Mio. € (Q3/2024: 19,5 Mio. €) in den Büchern. Operativ bleibt das dritte Quartal wie im Vorjahr EBIT -0,5 Mio. €, auf 9M-Sicht dreht das Ergebnis jedoch klar positiv auf 2,4 Mio. € (9M/2024: -1,3 Mio. €). "…schwierige Marktbedingungen… dennoch überzeugt von der Strategie", so CEO Longjiao Wang - ein Hinweis: Das operative Momentum kommt aus der Projektabwicklung, nicht aus einem ...

