EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Zalando SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Zalando SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:
https://corporate.zalando.de
