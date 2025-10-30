Jetzt hat es auch die Volksbank Niederösterreich AG erwischt. Ende der Vorwoche verhängte die Finanzmarktaufsicht gegen die Bank eine Geldstrafe in Höhe von 52.000 Euro, weil das Institut gegen das Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz verstoßen hat. Laut FMA verfügt die Volksbank Niederösterreich AG über keine angemessenen Strategien und Verfahren zur Sicherstellung der Einhaltung der Verpflichtung zur Einholung und Überprüfung der Herkunft der Mittel bei ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.