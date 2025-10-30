Anzeige
Donnerstag, 30.10.2025
Weltweiter Kaliboom treibt Nachfrage - ACM positioniert sich im 93,5 Mrd. USD-Markt bis 2032!!
PR Newswire
30.10.2025 09:16 Uhr
87 Leser
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 30

[30.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE00BN4GXL63 10,467,633.00 EUR 0 103,887,249.71 9.9246
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,117,493.48 99.6641
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,284,274.11 111.8279
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,428,123.70 121.1229
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,148,660.26 117.5585
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE00BKX90X67 55,979.00 EUR 0 6,167,937.13 110.1831
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE00BKX90W50 15,507.00 CHF 0 1,527,587.00 98.5095
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000L1I4R94 1,789,086.00 USD 0 20,995,424.01 11.7353
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,479,618.60 10.4314
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 486,207.57 12.0137
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 419,976,082.08 113.1844
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,820,958.49 10.393
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,076,605.25 11.2801
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,862,622.54 10.7161
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 811,249.90 11.0253
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,288,223,432.62 117.1112
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,836,682.98 12.6238
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
' 29.10.25 IE000YMBL844 2,241,357.00 USD 0 23,441,096.50 10.4584
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 683,599.96 10.6105
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,578,505.15 10.1123
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,571.29 10.1042
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,560,299.82 10.9025
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
29.10.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,341,857.15 10.2531

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.