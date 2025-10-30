NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen. Der Bahntechnik-Hersteller erziele zum Jahresende hin profitables Wachstum, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Das dritte Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0007667107

