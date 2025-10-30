NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei wie erwartet durchwachsen ausgefallen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Entscheidend für den Bremsenhersteller bleibe eine Erholung im Geschäft mit der Lastwagenindustrie, die sich auf 2026 vertage. Das Geschäft mit Zugbremsen bleibe stark./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006





© 2025 dpa-AFX-Analyser