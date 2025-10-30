Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat das Leitzinsband erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 3,75-4,00% gesenkt, berichten die Analysten der Helaba.Zudem stehe die Tür für eine weitere Lockerung der Geldpolitik offen, wobei es Fed-Chef Powell aber vermieden habe, sich bezüglich der kommenden Sitzung Mitte Dezember auf eine erneute Zinssenkung festzulegen. Die Zinsspekulationen hätten im Nachgang der FOMC-Entscheidung und den Äußerungen von Powell nachgelassen, und so werde einem weiteren Schritt zum Ende dieses Jahres eine Wahrscheinlichkeit von nur noch 71 % beigemessen. Heute entscheide die Europäische Zentralbank über die Höhe der Leitzinsen, wobei eine Änderung der geldpolitischen Ausrichtung unwahrscheinlich sei. Innerhalb des EZB-Rats bestehe weitgehend Einigkeit, dass das derzeitige Leitzinsniveau angemessen sei und die Hürde für eine Anpassung hoch liege. ...

