Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Fed hat wie erwartet den Leitzins um 0,25 PP auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00% gesenkt, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Der Entscheid sei jedoch nicht einstimmig ausgefallen: Trump-Vertrauter Stephen Miran habe sich erneut für eine stärkere Zinssenkung ausgesprochen. Jeffrey Schmid, Chef des Bezirks Kansas City, habe dagegen angesichts der anhaltenden Inflation eine Senkung abgelehnt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de