In ihren Fünfjahresplänen legt die chinesische Regierung fest, welche Industriezweige von strategischer Relevanz sind und entsprechend gefördert werden. Im neuen Plan für 2026 bis 2030 sollen die New Energy Vehicles angeblich nicht mehr als strategische Industrie gelten - was wohl Folgen für die Fördermaßnahmen haben dürfte. Dass die Elektroautos in dem jüngsten Fünfjahresplan nicht mehr unter den strategisch wichtigen Branchen enthalten sind, hat ...

