Die Lufthansa hat am Donnerstag ihre Ergebnisse für das dritte Quartal bekanntgegeben. Zwar beförderte die Airline mehr Passagiere als im Vorjahr, doch hohe Kosten drückten den Gewinn deutlich. Das Zahlenwerk kommt bei den Anlegern dennoch gut an. Die Aktie profitiert davon und springt über die 200-Tage-Linie.Im dritten Quartal beförderte die Lufthansa rund drei Prozent mehr Passagiere und zählte damit knapp 42 Millionen Fluggäste. Der Umsatz stieg um vier Prozent auf rund 11,2 Milliarden Euro. ...

