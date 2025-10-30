© Foto: Mark Schiefelbein - AP

Sojabohnen, Seltene Erden, Fentanyl-Zölle: Der neue Pakt soll Entspannung bringen. Doch Analysten sehen nur eine Atempause, keine Trendwende im größten Handelskonflikt der Welt.Donald Trump und Xi Jinping haben sich am Donnerstag in Südkorea zu ihrem ersten Gipfeltreffen seit sechs Jahren getroffen - und ein befristetes Handelsabkommen beschlossen, das vor allem die Spannungen um Zölle, Seltene Erden und Fentanyl-Exporte entschärfen soll. Nach rund hundert Minuten beendeten die Staatschefs ihre Gespräche in Busan mit einem Handschlag. Trump sprach anschließend von einem "erstaunlichen Treffen" und kündigte an, die Zölle auf chinesische Fentanyl-Produkte mit sofortiger Wirkung von 20 auf 10 …