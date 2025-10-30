DAX-Neuling Scout 24 hat die Erwartungen im dritten Quartal übertroffen und profitierte dabei von der besonders hohen Kundennachfrage.Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf knapp 166 Millionen Euro. Dabei betrug das organische Wachstum 11,1 Prozent. In den ersten neun Monaten 2025 stieg der Umsatz um 15,3 Prozent auf 483,8 Mio. EUR. Das organische Wachstum blieb mit 11,5 Prozent im selben Zeitraum zweistellig. Scout24 profitierte im dritten Quartal mit Marken wie ImmoScout24, Vermietet.de, Flowfact und Baufiteam weiter von einer starken Kundennachfrage nach Abonnements im Professional- und Private-Segment. Dementsprechend zeigt sich das Management …

