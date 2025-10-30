Befesa S.A. hält im schwierigen Marktumfeld Kurs: Während der Umsatz in 9M/2025 um 3 % auf 892 Mio. € und im Q3 um 1 % auf 290 Mio. € sinkt, legt das bereinigte EBITDA deutlich zu - +15 % auf 174 Mio. € (9M) und +27 % auf 62 Mio. € (Q3). Treiber sind historisch niedrige Zinkschmelzlöhne (80 $/t) und wirksame Zinkpreis-Hedges (Ø 2.606 €/t). Das zeigt: Margen vor Volumen - der Recycling-Spezialist spielt seine Hebel aus. EAF-Stahlstaub als Profit-Motor - USA-Kapazität geht ans Netz Im EAF-Stahlstaub-Segment steigt das bereinigte EBITDA +27 % auf 154 Mio. €; die Q3-Marge zieht von 16,6 % auf 21,3 ...

