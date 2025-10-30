Die GRAMMER Gruppe meldet für die ersten neun Monate 2025 1.386,9 Mio. € Umsatz (-5,8 %). Die Schwäche kommt vor allem aus AMERICAS (-19,5 % auf 245,8 Mio. €) und APAC (-8,9 % auf 359,7 Mio. €). EMEA hält dagegen mit +0,3 % auf 812,9 Mio. €.Die Profitabilität verbessert sich trotz Umsatzrückgang deutlich: Das operative EBIT klettert auf 49,9 Mio. € (Vorjahr: 38,0 Mio. €), die operative EBIT-Marge auf 3,6 % (2,6 %). Das berichtete EBIT liegt bei 42,4 Mio. € (01-09/2024: -2,4 Mio. €) - belastet u. a. durch negative Währungseffekte (-11,1 Mio. €), entlastet durch Auflösung von Restrukturierungsrückstellungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin