Die GRAMMER Gruppe meldet für die ersten neun Monate 2025 1.386,9 Mio. € Umsatz (-5,8 %). Die Schwäche kommt vor allem aus AMERICAS (-19,5 % auf 245,8 Mio. €) und APAC (-8,9 % auf 359,7 Mio. €). EMEA hält dagegen mit +0,3 % auf 812,9 Mio. €.Die Profitabilität verbessert sich trotz Umsatzrückgang deutlich: Das operative EBIT klettert auf 49,9 Mio. € (Vorjahr: 38,0 Mio. €), die operative EBIT-Marge auf 3,6 % (2,6 %). Das berichtete EBIT liegt bei 42,4 Mio. € (01-09/2024: -2,4 Mio. €) - belastet u. a. durch negative Währungseffekte (-11,1 Mio. €), entlastet durch Auflösung von Restrukturierungsrückstellungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.