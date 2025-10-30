Beijing (ots/PRNewswire) -Das "Chishui River Forum 2025" wird am 28. Oktober 2025 in der Stadt Maotai in der südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfinden.Auf dem gemeinsam von China Economic Information Service und China Moutai initiierten Forum werden fast 400 Gäste aus weltweit führenden Wein- und Spirituosenunternehmen zusammenkommen, um die Entwicklungstrends der globalen Alkoholindustrie zu diskutieren sowie die Kommunikation und das Voneinanderlernen der chinesischen und ausländischen Kulturen für alkoholische Getränke zu fördern.Während des Forums wird die "Global Liquor Industry High-Quality Development Promotion Initiative" gestartet und die "Global Fine Wines & Spirits Declaration of Chishui River" veröffentlicht.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348055.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2806682/Chishui_River_Forum.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-forum-zum-chishui-fluss-2025-findet-am-28-oktober-in-der-stadt-maotai-guizhou-statt-302598550.htmlPressekontakt:Shanshan Gu,1054852417@qq.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6148042

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.