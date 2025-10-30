Beijing (ots/PRNewswire) -Die chinesische Stadt Zhangshu ist seit Jahrhunderten ein renommiertes Industriezentrum für traditionelle chinesische Medizin (TCM). Auf ihrer jährlichen TCM-Messe fördert sie aktiv die Integration von Tradition und Innovation für traditionelle chinesische Medizin und medizinische Behandlungen.Die 56. Nationale Fachmesse für medizinische Rohstoffe und Arzneimittel, die vom 16. bis 18. Oktober in der Stadt Zhangshu in der ostchinesischen Provinz Jiangxi stattfand, bot Experten der traditionellen chinesischen Medizin eine Plattform für den Austausch innovativer Ideen zu Themen wie dem Schutz der Ressourcen der traditionellen chinesischen Medizin und der Anwendung von Satellitenfernerkundungstechnologie, um eine hochwertige Entwicklung der Branche zu fördern.Die Messe bot auch eine Plattform für die Vermittlung von Partnern für TCM-Unternehmen, die ihre neuesten innovativen Arzneimittel und Technologien in die Massenproduktion überführen wollen. Auf der Messe wurden zehn Kooperationsvereinbarungen über TCM-Industrieprojekte in den Bereichen medizinische Ausrüstung und Entwicklung neuer Medikamente unterzeichnet.Auf der Messe waren viele Besucher begeistert, eine TCM-Behandlung durch einen Roboter oder einen KI-"Arzt" zu erleben. Durch den Einsatz modernster Technologien im Diagnoseprozess können innerhalb von zwei Minuten der Pulszustand der Patienten erfasst und ihre Verfassung ermittelt werden, wodurch TCM-Ärzte effiziente und präzise Referenzwerte erhalten. Dabei wird nicht nur die auf der Syndromdifferenzierung basierende Personalisierung der Behandlung in der TCM beibehalten, sondern auch die Effizienz der Erstuntersuchung von Patienten erhöht.Auf der Messe wurden auch viele von der TCM inspirierte kreative Kulturprodukte wie Eiscreme-Riegel, Armbänder und Lippenstifte ausgestellt, die die Anwendung der TCM im täglichen Leben der Menschen weiter ausbauen.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348067.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2806957/photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-innovation-und-tradition-sind-auf-der-tcm-messe-in-der-chinesischen-stadt-zhangshu-eng-miteinander-verflochten-302598333.htmlPressekontakt:Shanshan Gu,1054852417@qq.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6148039