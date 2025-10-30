Peking (ots/PRNewswire) -Die dritte internationale Beschaffungskonferenz der Linyi Trade City für die Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative wurde am 10. Oktober in der Linyi Mall in der ostchinesischen Küstenprovinz Shandong eröffnet. Über 2.000 internationale Einkäufer aus 99 Ländern und Regionen versammelten sich auf dieser international ausgerichteten Handels- und Kooperationsplattform.Seit 2023 wurde die Konferenz zwei Jahre in Folge abgehalten und entwickelte sich zu einer neuen Brücke für den Handelsaustausch und einem neuen Fenster für die Win-Win-Zusammenarbeit zwischen den Partnerländern der Belt and Road Initiative.Linyi, bekannt als die "Logistikstadt Chinas", gilt als einer der ersten nationalen Logistik-Hubs für Unternehmensdienstleistungen und als wichtiges Warenverteilzentrum in China. Es verfügt über einzigartige Vorteile in den Bereichen Kongress- und Ausstellungswirtschaft, Live-E-Commerce, Marktbeschaffung und grenzüberschreitender E-Commerce.Dank seiner geografischen Vorteile verfügt Linyi über den größten Marktcluster und das umfassendste Warensortiment in China. Insgesamt befinden sich in der Linyi Mall 136 professionelle Großhandelsmärkte, 63.700 Geschäfte und 46.000 gewerbliche Haushalte mit einer Million Beschäftigten in der Handelslogistik. Die Handelsgüter umfassen 27 Kategorien und mehr als sechs Millionen Arten von Gütern, die im Wesentlichen die Hauptkategorien der Produktionsmittel und Lebensgrundlagen abdecken.Die Linyi Mall hat bereits vor Jahren mit ihrer Öffnung begonnen und sich zu einem bedeutenden Logistikumschlagplatz in China mit einem integrierten Logistiknetzwerk aus Straßen-, Schienen-, See- und Luftverkehr entwickelt. Hier gibt es 22 Logistikparks und mehr als 3.000 inländische Lieferlinien, die alle Städte oberhalb der Kreisebene in China abdecken und alle Häfen und Einreiseorte in China erreichen. Der Logistikpreis liegt etwa 30 Prozent unter dem nationalen Durchschnitt.Linyi hat die Internationalisierungsstrategie der Linyi Mall intensiv vorangetrieben und den Aufbau von "vier Einkaufszentren" beschleunigt, die Online- und Offline-Märkte sowie inländische und ausländische Märkte abdecken. Das Transaktionsvolumen des Einkaufszentrums erreichte im Jahr 2024 660 Milliarden Yuan, und das gesamte Logistikvolumen überstieg eine Billion Yuan. Das Import- und Exportvolumen des Einkaufszentrums betrug im Jahr 2024 114,6 Milliarden Yuan.Die Linyi Mall bemüht sich aktiv um ausländische Händler und unterstützt gleichzeitig lokale Händler und Unternehmen dabei, sich im Ausland zu etablieren. Insgesamt 476 Unternehmen, die von der Mall aus ins Ausland expandierten, trugen in den ersten acht Monaten des Jahres 2025 zu einem Import- und Exportvolumen von 10,267 Milliarden Yuan beim Zollamt Linyi bei, was einem Anstieg von 58,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/347932.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2798814/photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-linyi-in-shandong-beabsichtigt-ein-internationales-logistik--und-handelszentrum-zu-errichten-302587881.htmlPressekontakt:Shanshan Gu,1054852417@qq.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6148037