Peking (ots/PRNewswire) -Langjiu, eine führende chinesische Baijiu-Marke, hat vom 20. bis 23. Oktober in Italien die Veranstaltung "Chinese Langjiu, Welcoming the World" durchgeführt.Im Rahmen der Veranstaltung hat Langjiu als exklusiver Spirituosenpartner am Global Fashion Summit 2025 teilgenommen, der vom 21. bis 22. Oktober in Mailand, Italien, stattfand, und dabei den kulturellen Charme des chinesischen Baijiu auf der internationalen Bühne hervorgehoben.Der diesjährige Gipfel konzentrierte sich auf zukunftsweisende Themen der globalen Modebranche, darunter künstliche Intelligenz, kreative Innovation und Nachhaltigkeit, und brachte Vertreter von Regierungsinstitutionen, Branchenverbänden und führenden Unternehmen zusammen.Luo Xi, stellvertretender Geschäftsführer der Abteilung für internationale Geschäfte von Langjiu, erklärte während der Eröffnungszeremonie des Gipfels, dass Mode und edle Spirituosen zwar unterschiedlichen Bereichen angehören, jedoch beide "Künste der Zeit" sind, die Handwerkskunst und Inspiration verkörpern."Mode ist der ultimative Ausdruck von Individualität und Ästhetik, während Qinghua Lang, eines der Flaggschiffprodukte von Langjiu, die Harmonie zwischen natürlicher Schönheit und handwerklichem Geist verkörpert", erklärte Luo und fügte hinzu, dass Langjiu den Dialog zwischen der globalen Modewelt und den alten Traditionen der chinesischen Spirituosenherstellung fördern möchte.Im Anschluss an den Gipfel veranstaltete Langjiu einen thematischen Cocktailempfang mit seinem Qinghua Lang, bei dem die Gäste kreative Cocktails im Aperitif-Stil genossen, die von der Verschmelzung östlicher und westlicher Traditionen inspiriert waren.Italien war die erste Station der Veranstaltung "Chinese Langjiu, Welcoming the World" von Langjiu. Während seines Besuchs in Italien reiste das Langjiu-Team auch nach Florenz, der Wiege der Renaissance, um sich mit Marchesi Mazzei, einem renommierten italienischen Weingut mit über 650-jähriger Geschichte, auszutauschen.Die beiden Seiten tauschten sich über Weinbauphilosophien, regionales Terroir und die Internationalisierung von Marken aus. Francesco Mazzei, Vorsitzender von Marchesi Mazzei, lobte die Handwerkskunst und Vision von Langjiu und erklärte, dass es ein großes Potenzial für eine Zusammenarbeit gebe.Langjiu veranstaltete außerdem eine "Qinghua Lang Night"-Gala-Verkostung in Florenz, an der Vertreter der Stadtverwaltung und lokale Weingutbesitzer teilnahmen. Die Gäste erlebten das raffinierte Aroma und die kulturelle Tiefe von Chinas Soßen-Aroma Baijiu. Während der Veranstaltung erklärte Luo, dass der Besuch von Langjiu in Italien das Engagement der Marke unterstreicht, die chinesische Baijiu-Kultur weltweit bekannt zu machen und die Internationalisierung traditioneller Industrien voranzutreiben.Nach dem Debüt in Italien wird die weltweite Kampagne von Langjiu in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Japan, Australien und anderen Ländern fortgesetzt, wobei edler Alkohol als Brücke für Dialog, kulturellen Austausch und Zusammenarbeit genutzt wird.